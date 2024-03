Devon Dotson llega al Obradoiro para hacer "lo que haga falta"

El Monbus Obradoiro acaba de presentar a su nuevo base, Devon Dotson, un jugador que esperan que ayude al equipo a lograr el objetivo de la salvación. Para el acto han acudido Eduardo Pascual, director deportivo del club, Rafa Silva, consejero, y Raúl López, presidente del Obradoiro.

El primero en tomar la palabra sería el máximo mandatario de la entidad deportiva, que explicaría el fichaje: "cuando estábamos fichando, el jugador principal que estaba para hacerle contrato era Devon. ¿Qué ocurrió? En aquel momento él tenía una posibilidad de ser fichado por un equipo de la NBA con un contrato de 10 días. En aquel momento prefirió esperar a esa posibilidad que tenía. El agente así nos lo ha dicho porque, en el momento que empezamos la negociación para traerlo, había el visto bueno completo del cuerpo técnico, de la dirección deportiva y del propio consejo de administración".

"Cuando llegó ese momento, el agente, para hacerlo bien porque le decíamos que teníamos otras posibilidades, dice 'como no os puedo asegurar nada pues si tenéis otras opciones pues lo hacéis'. Y así fue. Entonces hace como 20 días estuvimos aquí, hemos presentado a dos jugadores, a los Janis (Timma y Strelnieks)", añadía.

A continuación, tomaba la palabra Eduardo Pascual: "Devon es un jugador que ha estado jugando en la NBA, contrastado y que ha dominado la segunda liga de la NBA. Es cierto que es su primera experiencia en Europa, pero él tiene muchas ganas de llegar a una liga tan competitiva como la liga ACB. Esperamos que con su incorporación el equipo mejore su rendimiento y que podamos conseguir victorias, porque si precisamente viene Devon es porque no están llegando y necesitamos seguir añadiendo jugadores para conseguir esas victorias que necesitamos para la salvación".

El encargado del área deportiva dio su explicación de traer un quinto base, especialmente tras la reciente llegada de otro como Strelnieks, señalando que "la idea es complementar. En el baloncesto actual, se juega hasta con tres pequeños, que lo estáis viendo en todos los equipos, que se juega hasta con tres bases. Ahí ya será el cuerpo técnico el que tiene que decir cómo tiene que jugar. Creo que ahora mismo son jugadores complementarios".

Finalmente, Devon tomó la palabra y se mostró feliz de llegar a Sar: "Estoy encantado de estar aquí. Soy un jugador al que le gusta ganar pero que vienen a hacer lo que le pidan. Es mi primera vez en Europa y para mí es una oportunidad que además tiene sentido. Lo dejaré todo en la pista. Estoy convencido de que vengo para hacer lo que haga falta, lo que necesite el equipo".

"Me han contado un poco la situación, me han presentado y me han contado cómo es el club, algo de su historia. Después, me han preguntado sobre mi historia y sobre mi baloncesto, me han explicado cómo es la ciudad, cómo es la comida y me han recalcado que quedan pocos partidos y que la situación no es sencilla, pero que la sacaremos adelante", agregaba.

