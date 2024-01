Thomas Ryan Scrubb (septiembre de 1991, Richmond, Canadá) ha demostrado que es una pieza clave en los esquemas de Moncho Fernández en el Monbus Obradoiro. Es el hombre para todo de los compostelanos y prueba de ello, además de sus estadísticas, es el tiempo que pasa en el campo. Esta temporada, de nuevo, está liderando la Liga Endesa como jugador con más minutos por partido, hito con el que se quedó la pasada campaña. Además, tras el partido con el Barça entra en el club de los 1.000 puntos con la elástica del Obra.

Ha entrado en el club de los mil puntos en el Obradoiro, ¿cómo se siente por ello?

Obviamente es especial ser parte de esto en un club de una liga con muy buenos jugadores. Estoy muy feliz de poder dar lo mejor para el Obradoiro y hacerlo lo mejor posible para ayudar a nuestro equipo.

Artem Pustovyi está justo encima de usted en esa lista, ¿compiten por ello?

No, realmente no es algo en lo que pensemos mucho. Creo que somos gente que intenta jugar bien y no es cuestión de una canasta o el que tenga más puntos.

La pasada temporada lideró la liga en minutos de juego por partido y en esta se mantiene a la cabeza en ese aspecto. ¿Nunca se cansa?

(Risas) sí, me canso, pero en mi posición hay muchas veces que no estoy tan exigido. Estoy en la esquina o con mi rival en defensa. Hay muchas veces donde puedo descansar y jugar, así que no es tan difícil como ser base o siendo un tirador. Trato de mantener mi salud, de mantener mi cuerpo en buena forma y de jugar todo lo que pueda.

Los aficionados a veces bromean sobre usted por todo lo que hace anotando, capturando rebotes, robando, etc. Realizan comentarios diciendo que además lleva a los jugadores a su casa, les prepara la cena y los acuesta. ¿Cómo sienta que aprecien todo ese trabajo?

Obviamente, sienta bien ser valorado. Creo que es porque es fácil centrarse en el jugador que anota más o hace la mayoría de puntos en muchas ocasiones. Me gusta que ellos me valoren por hacer otras cosas en la pista, que no sea siempre el centro de atención el que hace más puntos realizando muchos tiros. Es bueno, creo que culturalmente aquí se valora más en comparación con Norteamérica. Aprecio el apoyo y el cariño que me muestran.

¿Cómo analiza la primera vuelta de la temporada?

A ver, obviamente el récord no es muy bueno. Pero creo que el entrenador nos dijo esta semana que estamos a tres partidos de los ocho primeros equipos. Nosotros hemos jugado muy bien hacia el final, pero en los últimos minutos nos hemos despegado. Esa es la diferencia para nosotros de ser candidatos para los playoffs a estar ahora en la parte inferior. Lógicamente, hay un tipo de problemas similares que se han presentado en esos tres partidos en los que nos dieron de vuelta, así que tenemos que trabajar en eso. Pero creo que, en general, hemos estado muy bien. Salvo por el partido del Granada, en casa no hemos hecho nada mal. Creo que en todos los encuentros hemos competido duro y los hicimos lo mejor que pudimos. Tenemos que seguir adelante y no tener demasiado miedo. No enfocarnos en todas las cosas malas que han pasado y centrarnos en lo que hemos hecho bien. Debemos continuar así para luego depurar el juego. Así terminaremos ganando.

¿Qué debe mejorar el equipo para esta segunda mitad?

Creo que en los finales de partido tenemos que ser más organizados, ser más regulares. A veces no tenemos la mejor selección de tiro y tenemos que tener un plan, ejecutarlo en el partido y confiar en ese trabajo duro que hay detrás. Tenemos que limitar un poco la cantidad de pérdidas que tenemos, cuidar más el balón y ser más sólidos en el juego. Siento que defensivamente hemos sido muy buenos, no excelentes aún, pero no es lo que nos hace perder, es más la ofensiva. En los finales nos da un poco de miedo.

Eric Washington está en boca de todos estos días. ¿Cómo ha sentado dentro del grupo su marcha?

Nos dijo que su abuela estaba mal y que quería ir a casa, así que no hay problema con eso. No es realmente nuestro problema ahora. No quiere volver, así que tienes que seguir adelante con los jugadores que tienes. No hay tiempo para pensar sobre eso. Es parte de esta profesión. A veces no todos quieren ser parte del equipo. Sea como sea, tenemos que avanzar y jugar con los jugadores que tenemos.

¿Tiene la sensación de que el equipo ha tenido mala suerte con las lesiones al inicio de la temporada?

Un poco de mala suerte sí hemos tenido. Pero tuvimos a Roko (Badzim), salvo el último partido, así que no fue mucho. Luego Jordan (Howard) pensábamos que se perdería un par de partidos, pero también creímos que podría haber sido peor. El resto de los chicos han estado saludables y hemos podido jugar, así que tampoco creo que haya afectado tanto a nuestro juego.

El equipo ha perdido algunos partidos en los instantes finales. ¿Qué les sucede en los minutos decisivos? ¿Es una cuestión física?

No, creo que es más un tema mental que físico. En Andorra, tal vez estábamos cansados, porque éramos los mismos jugadores jugando todos esos partidos. Contra el Barcelona, ellos juegan dos partidos antes y no hay excusa para que estemos más cansados que ellos. Es un tema mental. Tenemos que ser más organizados y tomarnos el tiempo en ataque para tener los tiros correctos. Contra el Barcelona, si hiciésemos un tiro más lo teníamos. Incluso si jugábamos mal, nos dejaron volver hacia el final y deberíamos haber tenido el control y hacer buenos tiros. No podemos hacer nada ya, ahora vamos a avanzar y a mejorar.

Pese a todo, el equipo es muy combativo. ¿Siente que es el Obradoiro que más lucha desde que está aquí?

No sé, probablemente no somos tan talentosos. El primer año que he estado aquí ha sido uno de los más talentosos. Pero creo que de un partido a otro hemos tenido menos encuentros malos que en los últimos años. Menos partidos en los que no hemos aparecido ese día. Creo que este año, cada vez que jugamos hemos venido a luchar y, aunque hemos perdido muchos choques, aparecemos y nos damos la oportunidad de ganar.

¿Echa de menos a su hermano?

(Risas) sí, fue divertido jugar con él. Fue bueno jugar con mi hermano, pero no pudo ser así este año. Espero que en el futuro juguemos juntos de nuevo.

La temporada pasada Kassius Robertson se llevaba los focos y en este parece que es Jordan Howard, pero usted sigue con estadísticas increíbles. ¿Siente que es un líder silencioso? ¿Se ve más como un segundo espada?

Sí, bueno, creo que hago mucho en el partido, muchas cosas. No soy el mejor en nada en relación a los demás en el equipo, pero siento que puedo ayudar en muchos aspectos. No me entrometo mucho en términos de hacer puntos para aparecer en escena, o algo así. Trato de hacerlo lo mejor que puedo y siempre espero que los chicos desprendan de esa energía para dar lo mejor de sí.

Le pregunto esto porque muchos aficionados y periodistas ya lo colocan como uno de los mejores jugadores de la historia del Obradoiro...

Lógicamente, me da mucho gusto escuchar eso, pero creo que lo valoraré cuando termine mi carrera. Volveré atrás para pensar en eso. Ahora quiero empezar a ganar más. Con cada partido que perdemos no soy capaz de sentirme muy bien con todas las estadísticas y los premios. Sentiría mejor el aprecio de los aficionados si empezamos a ganar más. Espero que sea así en la segunda mitad.

¿Le gustaría ver su camiseta en lo alto del Multiusos Fontes do Sar?

(Risas) No sé, no hay muchas camisetas ahí arriba y no sé si lo he merecido, pero creo que he sido un buen jugador durante mucho tiempo. No sé cómo compararme con las otras personas (con camisetas retiradas). No es realmente lo que me preocupa ahora, pero tal vez al final de mi carrera estaré pendiente.