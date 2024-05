Estos son los convocados para el Galicia-Panamá de Balaídos: todo listo para la gran fiesta del fútbol gallego de este viernes

Ya hace unos días que la cuenta atrás para el Galicia-Panamá quedaba activada. La gran fiesta del fútbol gallego se vivirá este viernes, 31 de mayo, en Balaídos.

El regreso de la Irmandiña, la selección gallega de fútbol ocho años después de su último encuentro ante Venezuela en Riazor, ha estado en boca de todos desde su anuncio a principios del mes de abril, siendo la mejor respuesta posible ante la gran demanda de la afición gallega, de los propios futbolistas y de los medios de comunicación.

Tras conocer que Tanxugueiras se uniría al histórico encuentro para interpretar el Himno de Galicia, así como las actividades paralelas programadas para el gran día, todo el mundo estaba atento a las redes sociales y a la web de la Real Federación Gallega de Fútbol para conocer el listado de los 23 futbolistas convocados.

Lista de convocados

Al respecto, el seleccionador gallego absoluto, Diego Martínez, ha dado a conocer este martes la lista de convocados:

Iván Villar

Fran Vieites

Álvaro Ratón

Kevin Vázquez

Jonny Otto

Germán Nóvoa

Carlos Domínguez

Lucas Taibo

Quique Fornos

Álvaro Carreras

Hugo Bueno

Álvaro Lemos

Miguelares

Ález López

Hugo Sotelo

Iker Losada

Héber Pena

Manu Justo

Miguel Rodríguez

Lucas Pérez

Iago Aspas

Estos son los seleccionados tras una prelista en la que formaban parte más de 50 futbolistas gallegos, una lista que, según informa la RFGF se fue reduciendo debido a lesiones y compromisos profesionales de los jugadores con sus clubs de origen.

La lista ha sido publicada en torno a las 19.00 horas, ante la desesperación de numerosos seguidores que han expresado sus nervios por la tardanza. "É pa hoxe eh" o "Pero la va a dar antes del partido, no? Porque a este paso la da el sábado" son algunas de las reacciones más populares en redes sociales.

Concentración

La Selección Gallega absoluta arrancará el jueves de forma oficial la concentración en territorio olívico. El cuartel general de Galicia será el hotel Attica 21 Vigo.

El elenco preparado por Diego Martínez se ejercitará en Balaídos a partir de las 19.30 horas.

"A outra Irmandiña"

Paralelamente al esperado encuentro, que tendrá lugar desde las 20.00 horas, la Real Federación Gallega de Fútbol ha presentado este lunes un programa paralelo en el que destaca el partido de "A outra Irmandiña" y la instalación de una Fan Zone en los alrededores de Balaídos para amenizar la espera del Galicia-Panamá.

Tourñán durante la presentación del programa paralelo al Galicia-Panamá / RFGF

En el partido de "A outra Irmandiña", que se disputará en el Campo Federativo de Coia a partir de las 12.30 horas, participarán un completo elenco de actores, actrices, ex futbolistas, figuras del audiovisual gallego y periodistas gallegos.

"O mellor de todo isto é que eu mandei varias mensaxes e aquí apúntase todo o mundo. Non sei se terei que facer algún que outro descarte. O importante é pasalo ben, botarnos unhas risas e que este venres sexa unha festa do fútbol galego", bromeó Touriñán, el seleccionador de "A outra Irmandiña" y encargado de desvelar la convocatoria.

Así, nombres como Antonio Durán Morris, Sonia Méndez, Boyanka Kostova, Nacho Carretero, David Perdomo, Dani Mallo o Roberto Lago serán los encargados de dar espectáculo sobre el sintético de Coia.

Touriñán confirmó, además, la presencia de Tanxugueiras, que también participarán en el encuentro paralelo y que, tras el cual, puntualizó, "habrá pulpo para todos".

Cartel conmemorativo y Fan Zone

Hinchables para los más pequeños, un DJ y una exposición que recoge varias fotos del último encuentro de la Irmandiña ante Venezuela en el 2016, se instalarán en la Fan Zone desde dos horas antes del encuentro para hacer más amena la espera.

Asimismo, se presentó el cartel conmemorativo del Galicia-Panamá, creado por la artista María José Pulido.

"Buscando o ritmo da forma, baseándome no movemento das pernas e dos pés e incorporei, por suposto, as cores principais da vestimenta de ambas as seleccións e cun gran balón negro de fondo. Estou moi contenta e agradecida pola oportunidade que me deu a Federación", explicó al respecto.