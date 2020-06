A la tercera, la vencida del CD Belvís: jugará en su techo de Primera

Ángel Refojos Malvido es el presidente orgulloso del CD Belvís, un equipo que es a la vez representante orgulloso del fútbol modesto de Santiago. Un fútbol en el que los jugadores no cobran, más bien ponen cuotas, como sus padres y los directivos del club deben aportar y con eso y otras ayudas (hablamos de los tiempos de antes del coronavirus) se va tirando como se puede. Con todo eso, el CD Belvís galopa. En los últimos años, el equipo se quedó dos veces seguidas a las puertas de dar el salto al que sería su techo histórico: la Primera Galicia. Este curso, cuando la competición se paró por la llegada dela covid-19, el CD Belvís era líder destacado en el grupo 5 de la Segunda Galicia: a falta de seis jornadas, había sumado nueve puntos más que el Vea, segundo.

Al no poder seguir el juego, y siguiendo los criterios aprobados por todo el fútbol gallego, se firmó el ascenso del CD Belvís a Primera. “Este año hicimos un buen bloque, y tuvimos la suerte de que cuando llegó el coronavirus íbamos primeros. Sabe un poco mal ascender así, cuando empiezas te gusta ascender acabando, pero las circunstancias fueron las que fueron. Sin lugar a dudas, como a todo deportista, nos hubiese gustado acabar en el campo”, comenta el presidente.

En cualquier caso el equipo santiagués, que sólo había sufrido dos derrotas cuando llegó la suspensión, da por fin el salto a Primera. “Nunca estuvimos tan alto, era una cosa que ansiábamos hace muchos años y es el tope. Jugamos dos fases de ascenso dos años seguidos en las que no pudimos ascender”, añade.

A la tercera sí ha sido posible, aunque haya sido por ese pequeño atajo Pero en el campo el CD Belvís demostró su calidad. La temporada, en todo caso “ha sido tremendamente buena. El equipo ha practicado un fútbol, además, de un nivel muy alto. La temporada fue redonda, dedondísima”, resalta Refojos.

Los jugadores del equipo no cobran. “Nosotros no nos podemos comprometer a eso, las cosas están claras. Si malamente sostienes el pago de las mutualidades, los arbitrajes, algún viaje... somos una sociedad sin ánimo de lucro, no hay para pagar un céntimo. Ojalá tuviéramos un patrocinador”, destaca.

Tras el ascenso, toca reflexionar. Lo están haciendo todos los equipos del fútbol aficionado. La pregunta es cómo salir adelante en los tiempos del coronavirus. “Estamos esperando la contestación definitiva de la RFGF. Ahora mismo creo que nadie sabe cómo va a ser todo, cómo se va a jugar y cómo se va a entrenar. A ver cómo estamos en verano: ojalá tengamos suerte, haga mucho calor y el virus desaparezca por completo, o al menos que no haya rebotes. Imagino que se empezará un poco más tarde. Lo que necesitamos los clubes es que la Federación nos diga con claridad qué se va a hacer”, dice.

DE SANTI A MARCOS. Esta temporada el técnico que ha llevado al equipo “muy joven, los jugadores tienen en su mayoría entre 21 y 24 años, y hay cuatro o cinco más veteranos” al éxito ha sido Santi Araújo, que cumplía su segundo curso en el banquillo. Pese al ascenso, no va a continuar. “Decidimos seguir otro camino, hablamos con Santi y muy bien, seguimos tan amigos. Pero decidimos cambiar y que el nuevo entrenador sea Marcos Donnici, un chico joven que estuvo en la base del Compos, en el Amio, el Dubra... y en otra etapa anterior también con nosotros”, explica Refojos.

Con Marcos ya trabajan en reforzar el equipo para afrontar la Primera Galicia. “Este año teníamos una plantilla muy corta. Algunos chicos ya nos han dicho que sí”, añade. “Queremos estar arriba, en la parte alta, si tenemos suerte. La ventaja del recién ascendido es que no te conocen, puedes sorprender”, ríe. “Bueno, no nos ponemos metas. Lo importante es que los chicos se diviertan, participar y poco más”.

CONVENIO. Desde el año 1989, “ya llovió”, dice Refojos, el CD Belvís está integrado en una asociación con el Centro Xuvenil Don Bosco. Hace dos temporadas, además, el CD Belvís firmó otro acuerdo con las Escuelas Deportivas de Santiago: las Escuelas se hacían cargo de nuestras categorías inferiores (desde el fútbol sala hasta categoría cadete) y el Belvís se centraba de pleno en tres equipos: el de Segunda Galicia, el de Tercera Autonómica y el de categoría juvenil.