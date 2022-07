‘Acelerón’ del Obra en la confección de la plantilla: ya tiene nueve jugadores

La plantilla del Obradoiro va a poco tomando forma tras el anuncio de tres fichajes (Marek Blazevic, Rubén Guerrero y Marcus Paige) y otras tantas renovaciones (los hermanos Scrubb y Edgar Vicedo) en un intervalo de cinco días. A estos movimientos, hay que sumarles las tres fichas del curso anterior que tenían contrato, al menos, hasta el verano de 2023: Braydon Hobbs, Álex Suárez (2024) y Fernando Zurbriggen (2025). En total, ya son nueve jugadores para el roster del próximo curso. En este sentido, el club santiagués ha acelerado en las últimas horas la confección del plantel que iniciará la competición.

El primer test oficial tendrá lugar el próximo 15 de septiembre, en la Copa Galicia, que se celebrará en Ourense. En semifinales, el Obra se enfrentará al Básquet Coruña.

Mientras, en el capítulo de bajas, el club ya ha comunicado las salidas de Laurynas Birutis, Viny Okouo, Henry Ellenson y Albert Oliver. Además, todavía es una incógnita la continuidad o no del canadiense Kassius Robertson.

Las dos primeras incorporaciones que anunció el Monbus Obradoiro fueron las contrataciones de dos jugadores interiores: el pívot lituano Marek Blazevic (20 años, 2,09 metros) y el center internacional español Rubén Guerrero (26 años, 2,13 m).

Precisamente, el pívot marbellí, en sus primeras declaraciones como jugador obradoirista, destaca los aspectos en los que considera puede ayudar al equipo: “Mucho movimiento dentro-fuera. El Obra siempre se ha caracterizado por tener buenos tiradores y un sistema de juego que envuelve mucho a los grandes. Creo que el balón pasa por todos y eso amplía mucho el juego”.

Guerrero, procedente del Unicaja, ha firmado por dos temporadas y viene de promediar 3.1 puntos, 3.5 rebotes y 0.5 tapones en 13.5 minutos (33 partidos) en Liga Endesa.

¿En qué aspectos puede hacer mejor al equipo? “Por mi parte, quiero aportar energía y dureza, una presencia en ataque y defensa en la pintura. Me gustaría, sobre todo, ser capaz de aportar más en ataque de lo que he aportado hasta ahora. Creo que precisamente la forma de juego del Obra y los entrenadores me ayudarán mucho en esto. Y en defensa, quiero mostrarme siempre sólido y ayudar al equipo en todo. Me parece un sitio en el que puedo encajar muy bien y donde creo que puedo aportar mucho”, señala el center malagueño.

Asimismo, indica que conoce bien el estilo de juego del Obradoiro, pero también el ambiente que se vive en la Caldeira, aunque fuese de visitante: “Todas las veces que he jugado en el Fontes do Sar la afición ha estado a tope desde el minuto 1 al 40, sin importar las dificultades. Siempre están ahí. Es un sitio en el que es muy difícil jugar como visitante, así que ¡ahora me toca disfrutarlo a mí siendo uno más de la familia!”.

KAMERON TAYLOR FICHA POR EL GIRONA. Por otra parte, el mercado no se detiene y en la jornada de ayer el escolta estadounidense Kameron Taylor se convirtió en la quinta cara nueva del Girona para la temporada 2022-2023. Se suma a los fichajes ya confirmados de Quino Colom, Pato Garino, Pol Figueras y Roko Prkacin. Taylor, de 27 años y 198 centímetros, tiene experiencia en la Euroliga y ha jugado en Alemania, Israel y Francia.