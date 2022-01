Adiós a Ricardo Hevia, un histórico del baloncesto gallego y nacional

Lugo. Ricardo Hevia, histórico entrenador de baloncesto, falleció este sábado a los 81 años después de varios días ingresado en el Hospital Universitario Lucus Agusti de la ciudad lucense como consecuencia de las graves complicaciones derivadas de una operación programada.

Hevia, que inició su andadura en los banquillos del Gijón Baloncesto y del Trahedi Oviedo, alcanzó como entrenador la ACB con el CB Breogán en la temporada 1988-89 -al que también dirigió en las campañas 1989-90, 1990-91, 1992-1993 y 1995-96-. Además, militó en la máxima categoría del baloncesto español con OAR Ferrol (1991-92, 1993-1994), Baloncesto Salamanca (1994-95), CB Murcia Airtel (1996-97) y Ourense Xacobeo 99 (1997-98).

Ricardo Hevia, natural de la localidad de Mieres (Asturias), donde fue jugador de baloncesto antes de dar el paso después a los banquillos antes de cumplir los treinta años, dirigió un total de 236 partidos en la Liga ACB, en la que logró hasta 106 victorias. El entrenador estableció su residencia en Lugo y, tras su paso por los diferentes cuerpos técnicos, siguió ligado al básquet, en los últimos años como articulista.

Tal y como recuerda la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), fue uno de los “grandes referentes para los entrenadores después de haber dedicado su vida a la que era su gran pasión”.

Amistad. Eran muchos compañeros los que conocían la situación de las últimas semanas de Hevia, y quien la sacó a la luz fue precisamente Luis Casimiro, técnico del Coosur Real Betis, que hace unos días le dedicó el triunfo del equipo andaluz. “Para mí es un amigo. Ha sido siempre un amigo. Fue un maestro, me enseñó muchísimo. Me dijo la verdad de este negocio cuando yo no era nadie y ahora está luchando entre la vida y la muerte. Esta victoria se la dedico a él”, declaró el entrenador del Betis.

También el Breogán expresó sus condolencias a la “familia y amigos” de Hevia, de quien dijo que “forma parte” de la “historia” del club y de la del baloncesto. Un baloncesto que, como apunta la ACB en su mensaje de pesar, “no olvidará” al “histórico” entrenador. El secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete destacó su legado tras “una vida dedicada al baloncesto”.

Jugadores que crecieron a sus órdenes como Lino López o Anicet Lavodrama, entrenadores de la talla de Ricard Casas, Gustavo Aranzana, Pedro Martínez -que dedicó un sentido mensaje en Twitter: “Hevia fue un entrenador humilde y valiente. Un referente para muchos y que ayudó a que nuestro deporte sea grande”- así como infinidad de instituciones, clubes y apasionados del básquet han mostrado su pena por esta pérdida.

Ricardo Hevia también mantenía una excelente relación con los veteranos del Obradoiro CAB, asiduo además a las reuniones de cada mes de junio. ecg