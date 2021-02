Albert Oliver, MVP a los 42

“A lo mejor para que me diesen el trofeo tuvo que ser así, que jugásemos solo un partido en el mes”, bromeaba Albert Oliver mientras sacaba brillo ayer al premio de Jugador Estrella Galicia de enero del Monbus Obradoiro. Con 42 años, el base catalán asume que no es un referente pero al mismo tiempo su sonrisa delataba una ilusión impropia de un profesional de su edad, aunque él afirmase que sus hijos estarían más ilusionados que él por el galardón. Aun siendo solo un encuentro, su gran actuación frente al Bilbao para dirigir al Obra hacia la victoria tras el brote de COVID-19 recibió un merecido reconocimiento.

Con ayuda de los votos de su familia, como el propio Oliver desveló, el base fue elegido MVP de enero por el 65 % de la afición, por delante del 30 % de Mike Daum y del 5 % de Jake Cohen, los otros dos nominados. “Es cierto que solo hubo un partido en enero, pero muy contento porque hicimos un buen encuentro después de todo lo que pasamos las semanas anteriores con el COVID y ayudé a ganar”, apuntó Albert, quien nunca olvidará ese periodo. “Recordaré que fue el mes que pasamos el COVID, que fue duro para nosotros, pero volvimos e hicimos un gran partido”, exteriorizó el veterano jugador del Obradoiro.

El catalán, de 42 años, recogió el premio cuatro días después de que Tom Brady se erigiese en MVP de la Super Bowl de fútbol americano con 43. Para él no hay lugar a las similitudes. “No se me tiene que comparar con él porque Brady es de los mejores de la historia en su deporte y yo soy un jugador normal y corriente. Sí es meritorio ver cómo juega y cómo compite siendo el mejor de su deporte o de los mejores a los 43, pero yo no soy de los mejores a los 42, no es comparable”, sentenció Oliver, quien no se pone fecha para dejar las canchas aunque sabe que para seguir en activo con 43 el Obra debería clasificarse para las semifinales de la Liga Endesa... o él alargar su carrera un curso más. “Ya veré qué pasa, lo importante es que ahora mismo me encuentro muy bien”, admite.

DERROTAS. El equipo santiagués se halla en pleno parón hasta el día 28, justo después de encajar dos derrotas consecutivas en las pistas del Zaragoza (83-70) y del Andorra (90-71). Oliver las explica: “Hemos jugado en dos campos difíciles. Creo que en Zaragoza estuvimos bien, llegamos igualados al inicio del último cuarto y creo que ahí jugamos bien, hicimos mejores tiros que el equipo contrario pero no los metimos”, razonó. “En Andorra nos costó más, no estuvimos bien. A pesar de eso y de meter solo 24 puntos en la primera parte estuvimos solo nueve abajo, porque en otro partido te vas a más de quince. En el tercer cuarto nos ponemos a seis, pero nos cogen dos rebotes en ataque y se van por encima de los diez puntos. Ahí ya fuimos a remolque”.

No cree el director de juego internacional que esos dos resultados sean consecuencia del cansancio tras superar el coronavirus. “Puede ser, pero tampoco tenemos que excusarnos en eso. Le ganamos al Bilbao en casa, que seguramente era el partido en el que menos preparados estábamos para jugar”, subrayó. “Está claro que no estamos en las mejores condiciones pero que no sirva de excusa”.

Oliver reconoce que a nivel personal se encuentra cada vez más a gusto en el equipo y físicamente más cerca de su buen nivel de diciembre, y asume que con la llegada de Antonis Koniaris la gestión del puesto de base es más difícil: “Cada vez que salga a la pista intentaré dar lo mejor de mí, no hay más”, promete.