Álex Suárez, del Obradoiro hasta 2024: “Me siento muy afortunado y muy orgulloso”

“Le hemos quitado de ese papel que tenía en otros equipos con un rol de secundario, de ser solo un especialista en el tiro de 3, a esperar que le llegara el balón para tirar, y nos ha ayudado en facetas como en defensa, en el rebote, sigue siendo un jugador con una gran amenaza en el triple, y es un jugador que juegue 5 minutos, lo haga 10 o 20 siempre lo hace con intensidad y busca ayudar a sus compañeros”, le describía el entrenador ayudante Víctor Pérez este verano antes de añadir: “Este año será uno de los capitanes con lo cual será también un jugador importante para hacer grupo y estar ahí, ayudando al equipo. Era un jugador que teníamos claro desde el principio que queríamos este año con nosotros”.

Y tan claro lo tenía el cuerpo técnico, como el director deportivo, como los aficionados -siempre al quite a la hora de mostrar gratitud hacia quienes lo dejan todo en la pista-, que apenas cuatro jornadas después del inicio de la Liga el Monbus Obradoiro fideliza la continuidad de Álex Suárez hasta 2024.

El despacho de Rosón Abogados, miembro del club de Empresas Obradoiro, fue el escenario elegido para escenificar este acuerdo que pone en valor algo que José Luis Mateo siempre proclama: “Los equipos se construyen durante todo el año, no solo en verano”.

Agradecido, feliz pero contenido en su discurso como siempre, el ala-pívot de Mahón de 27 años se confesaba “muy, muy contento”. “En estos momentos complicados del covid es difícil ver este tipo de extensiones a cuatro jornadas del inicio de la temporada y eso me hace sentir muy afortunado y muy orgulloso. Intentaré transformar esta confianza del club en trabajo diario que es lo que llevo haciendo desde que llegué, ayudar a mis compañeros, y ojalá eso venga de la mano de muchas victorias y alegrías”, apuntaba.

En su hábitat. Joventut, Bilbao, Real Madrid y Tenerife fueron sus anteriores destinos, entidades con más historia en la elite, más caché y alcurnia incluso en competiciones europeas, pero es en Compostela donde Álex Suárez semeja haber encontrado su hábitat natural. “Ya lo dije en verano cuando renové. Para mí estar en Santiago es felicidad absoluta. Me he sentido cómodo desde el primer día, me han hecho sentir como en casa desde que llegué, me llevo genial con mis compañeros, me siento identificado con el club, con la ciudad, con la gente y con los aficionados y eso para mí es muy importante, así como la filosofía y los valores que también transmite el Obradoiro”, insiste. “Cada vez me siento más cómodo dentro del vestuario y en la pista y eso es lo más importante para mí. Tanto mi familia, como mi novia también están encantados y ojalá sean muchos años aquí”, reitera.

Sus estadísticas en este arranque de curso también avalan su discurso. De momento, el menorquín promedia 19 minutos, 6,3 puntos, 3,2 rebotes, 1 asistencia y 6,8 créditos de valoración en los 4 partidos disputados (en 3 salió de titular), sus mejores cifras hasta ahora en la ACB. “No soy muy amigo de los números. Estoy cómodo dentro de la pista, intento ayudar en lo que me pide Moncho y si van llegando las victorias es lo que me importa”, asevera.

Álex Suárez tiene claro cuál es su rol, sabe que la exigencia de Moncho Fernández no admite autocomplacencias y es el primero en dar un paso al frente a la hora de afirmar que quiere responder dentro de la cancha a todo lo bueno que recibe fuera. “Me siento cómodo, me siento importante, valorado”, reitera: “Y ya lo dije cuando llegué, para mí el trabajo diario es muy importante. Si yo trabajo y doy el cien por cien en cada entrenamiento eso quiere decir que yo estoy mejorando y mis compañeros también. Así llegan las victorias que es lo que importa”.

Y sea de la forma que sea. Atrás queda su etiqueta de especialista en el triple, aunque sigue siendo letal desde la línea de 6,75. “Hago lo que Moncho me pide. Cuando te llegan tiros liberados tirarlos e intentar meterlos, que también es importante, pero la defensa también me gusta, el estar intenso atrás, poner energía, intentar ayudar en lo que me pidan que al final es dar lo que necesita el equipo”, reflexiona Suárez durante la firma de su renovación.