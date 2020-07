Álex Suárez y su ansiado reencuentro con Pozas

Álex Suárez llega al Monbus Obradoiro con la intención de consolidarse tras un lustro de trotamundos, cambiando de camiseta cada verano. El ala-pívot balear aterriza en un destino del que no le han faltado referencias. No solo por sus visitas en la Liga Endesa, sino también porque dos de sus mejores amigos en el baloncesto, Pepe Pozas y Nacho Llovet, le ofrecieron recomendaciones de primera mano. “En el momento en que me comunicaron que tenía una oferta del Monbus Obradoiro no lo pensé mucho. Siempre he oído maravillas sobre el club, la afición, la ciudad y el proyecto”, apunta Suárez en declaraciones facilitadas por el club santiagués.

En Sar se reencontrará con Pozas, con quien se colgó una medalla de bronce en el Europeo sub-20 del año 2012, en las categorías inferiores de la selección española. “Es un gran amigo mío y siempre habíamos hablado de que sería muy bonito poder jugar juntos y que el Monbus Obradoiro podría ser un muy buen lugar para mí. Tanto él como Nacho Llovet, que también es amigo mío -coincidieron en el Joventut-, siempre me han hablado maravillas sobre el club y no tengo duda de que seré muy feliz aquí”, subraya Álex Suárez.

Tras vestir las camisetas del Joventut, Bilbao, Real Madrid, Zaragoza e Iberostar Tenerife -también militó en el Benfica portugués durante una temporada-, el 4 de Mahón conoce perfectamente la Caldeira. Jugó cinco veces en el pabellón compostelano, con dos victorias y tres derrotas en su balance particular. “Cuando juegas de visitante en el Fontes do Sar ya tienes una idea de la buena sintonía que hay entre equipo y afición. Y eso es algo que personalmente me encanta. ¡Es un gustazo! Tengo muchas ganas de jugar como local y vibrar en la Caldeira”, declara el ala-pívot.

ROL DIFÍCIL. Suárez llega con un rol claro, que precisó José Luis Mateo, director general del Obradoiro, en el comunicado en el que se oficializó su contratación: partirá como quinto interior de la rotación. El balear es consciente de que su misión será aprovechar cada minuto en los entrenamientos y en los partidos. “Creo que puedo acoplarme muy bien al equipo y al estilo de baloncesto que juega Moncho. Vengo para aportar energía en la defensa, tiro exterior, ayudar en el rebote y todo lo que me pida el entrenador. ¡Voy a darlo todo en cada partido!”, exclama.

Como ocurre con cada jugador que llega al Obra, su charla previa con Moncho Fernández resultó importante a la hora de dar el sí. “He tenido la suerte de poder hablar con Moncho antes de fichar. Lo poco que conozco de él me gusta mucho. Es una persona muy cercana y que tiene las cosas muy claras. Seguro que nos entenderemos bien”, confía un Álex Suárez que también ha recibido información positiva sobre sus nuevos compañeros. “Estoy muy contento de poder compartir vestuario con mi gran amigo Pepe. Me ha hablado genial de los jugadores que continúan y estoy seguro de que formaremos un grupo muy familiar con los que nos unimos este año. Tengo muchas ganas de conocerlos a todos”, reconoce el ala-pívot, doblemente contento por vivir en Santiago al tener parte de origen gallego a través de su familia materna.

UN FICHAJE MÁS. El ex del Iberostar Tenerife es el penúltimo fichaje obradoirista para la temporada 2020/21. Con el perímetro cerrado, resta un jugador de pintura para redondear la plantilla. Se repetirá la estructura habitual de las últimas temporadas, partiendo con siete exteriores y cinco interiores en un plantel con doce integrantes. Se busca un poste comunitario en el mercado.