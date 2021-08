Anna Cruz denuncia “maltrato psicológico” por parte de Mondelo

La jugadora española Anna Cruz también reconoce haber sufrido un trato abusivo por parte del ya exseleccionador de baloncesto Lucas Mondelo, cuyo “maltrato psicológico continuado”, sobre todo en la concentración del pasado noviembre de 2020, lo que le hizo dejar el combinado nacional en enero.

“Cuesta mucho llegar a la élite y es muy duro tenerlo que dejar porque una persona te hace la vida imposible, pero lo haces para salvar tu salud. Su maltrato psicológico continuado me generó estrés, ansiedad, depresión... Me llevó a abandonar la selección y a vivir un proceso muy difícil”, recalca Cruz en una entrevista en El País.

La catalana se une así a la denuncia de su compañera Marta Xargay, que reconoció la presión a la que le sometió el técnico con su peso y que le hizo sufrir episodios de bulimia y a dejar también el baloncesto.

Cruz recuerda que el grupo estaba “muy unido” contra Mondelo. “Todas lo sufríamos y nos hacíamos fuertes entre nosotras, pero con el tiempo, él consolidó esa necesidad de conflicto que tiene para desarrollar su mando y comenzó a fomentar la competencia insana dentro del equipo”, detalla.

Lo más duro para Cruz, jugadora clave en el ciclo exitoso del combinado nacional, llegó en la concentración del pasado noviembre en Valencia. “Necesité ayuda psicológica para superar el pánico a ir a entrenar esos días”, dice.

“Las faltas de respeto, personales y profesionales que sufrí en aquella concentración fueron durísimas. Pasaba de hacerme el vacío a la descalificación delante de todos. El abuso de poder se convirtió en humillación. Tuve que defenderme hasta de cuestiones de mi vida privada. Los ataques de ansiedad que sufrí aquellos días me llevaron a decir basta. No podía aguantar más toda esa mierda”, subraya.

En enero dejó el combinado nacional con una carta donde aseguraba que “a la familia” no se la trataba “así” y por no poder “seguir tolerando actos” que iban en contra de sus “principios”, aunque no citaba a Mondelo.

El martes el técnico, destituido tras los Juegos, rechazó las acusaciones de Xargay.