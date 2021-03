Ardoi, un rival complicado, no imposible, para el Ulla Oil

En la carrera de fondo que está siendo su estreno en la Liga Femenina 2, el Ulla Oil Rosalía debe jugarse aún su permanencia frente al tercer clasificado, el Ardoi, y con el líder invicto, el Baxi Ferrol. Restan solo dos jornadas para el final del campeonato, es penúltimo en la clasificación con seis victorias, a una del ADBA que es colista, empatado con Magec Tías que es 12.º, mientras ya con siete triunfos están Maristas y Arxil. Por eso la parte final del campeonato consistirá en pelear por la gesta... y confiar en los pinchazos ajenos. Sólo así el sueño de la continuidad en la segunda máxima competición del baloncesto nacional podrá ser una realidad.

Saben las jugadoras de Chiqui Barros la dificultad del envite, que no parten como favoritas en ninguna de las apuestas, pero el último partido ante Avilés les insufló fuerza y confianza para mantener la máxima que ha marcado cada uno de sus pasos este curso: “Nunca nos daremos por vencidas, quien nos tenga que ganar, que lo haga en la cancha”.

La expedición viajó con el grupo al completo -salvo la baja de larga duración de Alba Rama- con la novedad de la júnior Laura Golpe también formando parte del equipo. Esta tarde (19.00 horas) les espera en Pamplona un potente Ardoi que solo ha perdido cinco encuentros esta temporada al igual que el Celta y que, aunque con la clasificación para la fase de ascenso a LF asegurada, opondrá la calidad, el físico y el buen trabajo de uno de los rivales más temibles del torneo. “Vamos con ilusión. Sabemos que es un gran equipo, para mí el que mejor baloncesto hace tanto defensivamente, el concepto de juego que tienen, su talento...”, subraya Chiqui Barros.

“Es de las poquísimas defensas de la Liga que no juegan al fallo. Van a forzarlo, a provocar el error. Con mucha agresividad, muchas manos, muchas fintas, muy físicas. Para mí eso es sagrado y nosotras también lo queremos hacer aun con los condicionantes que tenemos”, analiza y añade: “Tienen además mucho equilibrio, tiro exterior, uno contra uno, y para mí la pívot que mejor juega de la Liga, la argentina Diana Cabrera. Una jugadora con mucho talento y conocimiento del juego, con capacidad de pase. Me gusta mucho verla jugar”.

Sin pedir permiso. Insiste el entrenador del Ulla Oil que la palabra imposible no pasa por las cabezas de sus jugadoras. “Vamos con ilusión. Llevamos el partido bien preparado y tenemos ganas”, reitera Chiqui Barros. “Llegamos con vida y si la Liga es normal, y justa, nos tenemos que salvar. Sabíamos que por nuestro calendario tenemos una misión casi imposible ahora, pero vamos a pelear los dos partidos. No saldremos pidiéndoles permiso, son jugadores de Liga 2 muy buenas como nosotras”, continúa el técnico que no olvida que queda pendiente la resolución sobre la alineación indebida del Miralvalle.