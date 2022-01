Arranca la defensa del título del Barça contra un Linares que pide a los Reyes

··· El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, instó al delantero Ousmane Dembélé a “hacer un esfuerzo” para renovar por el club azulgrana. En la rueda de prensa previa al encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Linares, el preparador catalán opinó de nuevo sobre la situación del internacional francés, cuyo contrato finaliza el próximo mes de junio. “Dembélé debería pensar en él, creo que su futuro pasa por el Barça. El proyecto deportivo para él no será mejor en otro lugar que aquí y así se lo he transmitido. Yo estoy tranquilo, esperando novedades, ahora ya no depende de mí. Depende del club, de Ousmane y de sus representantes”, manifestó.

··· Durante la presentación de Ferran Torres del lunes, Joan Laporta anunció que “el Barça ha vuelto”. Preguntado por si se identifica con las palabras del presidente, Xavi fue claro: “Soy muy afín al presidente. Me gusta su ambición, estoy encantado con él y con el club. ¿Hemos vuelto? Estamos ahí, trabajando duro en todos los niveles para devolver al Barça donde se merece”.