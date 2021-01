Bang-bang, el coleccionista de etapas

El piloto español de motos Joan Barreda (Honda) entró este viernes en el podio histórico del Dakar al igualar al también español Jordi Arcarons como el tercer piloto de la historia del rali con más victorias de etapa sobre las dos ruedas.

Con su triunfo en la etapa transcurrida entre Al Qaisumah y Hail (Arabia Saudí), Barreda sumó 27 etapas ganadas en sus once particiones en el rali más duro del mundo, las mismas que se adjudicó Arcarons. Si el castellonense continúa a este ritmo de ganar el 50 % de las jornadas del Dakar 2021, donde ya lleva tres de seis, se acercará mucho a los franceses Stéphane Peterhansel y Cyril Despres, dos leyendas que ostentan cada uno de ellos 33 especiales ganadas sobre la moto.

Al igual que Arcarons, actual director del equipo oficial de Yamaha, el piloto de Torreblanca (Castellón) tiene suficientes etapas como para haber ganado varias ediciones del Dakar, pero ni Arcarons ni de momento él han podido alzarse con la preciada estatuilla del tuareg. Barreda ganó su primera etapa en 2012 en Arica (Chile) y luego sumó cuatro en 2013, cinco en 2014, cuatro en 2015, una en 2016, cuatro en 2017, tres en 2018, una en 2019, otra en 2020 y de momento lleva tres en 2021.

En el saco de Bang Bang Barreda hay tantas etapas ganadas como para haber sido el piloto más rápido de principio a fin en dos ediciones completas del Dakar, si se tiene en cuenta que cada año el rali se compone de unas doce etapas.

EN BUSCA DE REGULARIDAD. Sin embargo, el Dakar es una carrera no solo de resistencia sino también de regularidad, donde el campeón no se decide por el número de etapas ganadas ni por su rapidez en la moto, pues lo primordial es saber mantenerse al acecho y atacar en el momento indicado, pero sobre todo no cometer errores de navegación.

También hace falta un poco de suerte, como bien sabe el mismo Barreda, al que distintos episodios desafortunados lo han privado de conquistar el rali, como varias caídas fortuitas que lo mermaron en 2018, un despiste que lo dejó atrapado en un barranco en 2019 y una costilla y un motor roto en 2020.

A Barreda solo le falta hacer un Dakar redondo sin percances, como otros grandes pilotos que, sin tantas victorias de etapa, han ganado del Dakar. Es el caso de Marc Coma, que ganó cinco veces el Dakar con 25 victorias de etapa en catorce participaciones, mientras que Peterhansel y Despres han sido seis y cinco veces campeones en motos, respectivamente.

No siempre es lo más conveniente para un piloto que aspira a ganar el Dakar imponerse en una etapa, pues al siguiente día será el primer piloto de toda la caravana del rali en salir a la ruta y le tocará abrir pista, facilitando el trabajo a los que vienen por detrás, que tienen la referencia de su huella. Esto ya lo vivió en carne propia en la tercera jornada, donde después de ganar la segunda especial de la carrera, perdió casi 25 minutos partiendo primero en una etapa de difícil navegación.

Por eso, Barreda no tiene fácil la victoria final en esta edición, pues tras el día del descanso le tocará abrir pista en la séptima especial y en la clasificación general marcha en la séptima plaza, a 6 minutos y 25 segundos del líder, el australiano Toby Price (KTM).