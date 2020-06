Barça-Baskonia: duelo azulgrana en la gran final

Madrid. El Kirolbet Baskonia se ganó un puesto en la final de la Liga Endesa al imponer su juego enérgico ante un Valencia que sufrió un bajón en el tercer cuarto al quedarse corto de gasolina, pero que forzó un final apretado en el que tuvo cuatro tiros para lograr el empate o para ganar, aunque no acertó (73-75).

Sabiendo que su mayor ventaja estaba en el aspecto físico, el Baskonia salió disparado liderado por un potente Shengelia, pero el Valencia, fresco y muy concentrado, supo aguantar el pulso comandado por Van Rossom.

Pero los envites de uno y otro equipo dejaron todo por decidir hasta el último cuarto. Sobrado de ímpetu pero no tanto de talento, el equipo vasco no abrió hueco y el regreso de Van Rossom dio al Valencia la fe, el juego y los puntos que no tenía para forzar un final apretado. Dos fallos de Shengelia en los libres y una falta suya en el siguiente ataque dieron opciones al Valencia, pero en el primer ataque Loyd y San Emeterio fallaron y en el último el estadounidense volvió a errar un triple que habría dado el triunfo al Valencia. EFE