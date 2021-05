Borja Golán deja por lesión la final en el Nacional de squash

No pudo ser esta vez. Borja Golán, el mejor jugador español de squash de la historia, no pudo alzar su título número 17 en un Campeonato de España. En el Sportiu Rocafort de Barcelona, Borja abandonó en el segundo juego del partido por el título ante el local Iker Pajares al sentir “un latigazo en la rodilla, en el inicio del segundo juego”, explicó el jugador a EL CORREO GALLEGO.

Lo cierto es que, siendo “un contratiempo”, como lo definió el jugador amiense, el percance, que no es “nada grave” no fue una sorpresa. Golán había llegado al Campeonato de España en manos de médicos (el Doctor Adrián Goyanes, que realizó “otro gran trabajo, en diciembre ya me había realizado una operación de limpieza del menisco”, explicó el jugador) y fisios, pendiente de la recuperación de un percance que sufrió hace dos semanas en un torneo del circuito mundial en Egipto, donde ya tuvo que abandonar, y del que se resintió días después en una exhibición (con el propio Iker Pajares) en Gibraltar.

“En los últimos tres o cuatro meses me había entrenado muy bien, la verdad es que no me había encontrado tan bien desde hace un par de años. Pero en Egipto surgió el problema, se me inflamó la rodilla y ya de vuelta el doctor Gallego me confirmó que no era nada grave, algo relacionado con el tornillo que llevo instalado desde mi operación hace años del ligamento cruzado. Fui a Gibraltar y recaí, y después traté de no forzar y de bajar la inflamación como fuese para poder disputar el Campeonato de España”.

CUADRO. Borja superó el pasado viernes, en octavos de final, a Pascal Gómez, compañero del Squash Club Santiago, por 3-0. “Me vi bien, pero en cuartos, el sábado, jugué con falta de confianza en los apoyos y me costó más de lo debido derrotar a Nilo Vidal por 3-2. Por la tarde gané bien a Sergio García, de Madrid (cuarto al final en el Nacional al perder en la lucha por el tercer puesto con Edmon López), por 3-0. Y en la final ante Iker (número 32 del mundo, mientras que Borja es el 26) me veía bien, perdí el primer juego 11-4 pero por fallos que cometí en algunos momentos, no por físico ni por molestias o falta de confianza. Pero llegó el latigazo y no pude seguir”, narra.

CALENDARIO. Ahora, Borja Golán se centra en “recuperarme bien, junto al Dr. Gallego y los fisios. Son simplemente cosas que pasan, tengo un mes y medio de margen hasta la siguiente gran cita del circuito, el Mundial en Chicago (Estados Unidos) en julio, y creo que puedo llegar en buenas condiciones, recuperado”. En Chicago, Borja Golán entrará directo en el cuadro final de la competición, frente a las mejores raquetas del mundo.

También acudirán a Chicago jugadores como Iker Pajares y Edmon López, éste actualmente en el puesto 50 del ranquin de la PSA, el circuito mundial de squash.

FEMENINO. La categoría femenina del Campeonato de España trajo excelentes noticias para el squash gallego y el compostelano.

Inés Gómez, jugadora del Squash Club Santiago, no pudo estar en la foto final del podio al terminar en cuarta posición. Tras haber sido derrotada por la murciana Cristina Gómez, cuatro veces campeona de España, en semifinales (3-0), Inés perdió la pelea por el tercer y cuarto puesto, con lo que se quedó sin medalla.

Más suerte tuvo Marta Domínguez, jugadora viguesa aunque integrante del Squash Pontevedra, quien sí pudo en la gran final de la competición contra la dominadora del squash femenino español en los últimos años, la citada Cristina Gómez. Marta Domínguez impuso su juego y terminó llevándose el partido, y el flamante título de campeona de España, al vencer por 3-1. El Nacional dejó una prueba más de que el squash gallego es pujante.