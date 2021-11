Braydon Hobbs y Beliauskas, entre algodones para recibir al Barça

“Si tuviera la posibilidad de disponer de la lámpara mágica de Aladino y pedir un deseo de cara al partido frente al FC Barcelona, ¿qué jugador querría que se quedara fuera de la convocatoria de Saras Jasikevicius?”, se le preguntó a Moncho Fernández. El técnico del Monbus Obradoiro no lo dudó: “No pienso en ello porque no depende de mí. Contra nosotros y contra otros muchos equipos ya hizo rotaciones el año pasado, pero todos los que forman parte del Barça tienen una calidad excepcional y lo ves cuando salen a jugar quienes a lo mejor no están participando tanto y luego su impacto es inmediato. Por eso forman parte del FC Barcelona. Preferiría pedir el deseo de que estuviese todo mi plantilla sana”.

Porque si ya buscar la machada de vencer al líder invicto de la Liga Endesa, al mejor Barça de los últimos 33 años, un cuadro culé que tiene en su mano igualar el arranque liguero de aquel equipo maravilla que se hizo con la Liga de Petrovic, lo es más si finalmente se confirman los peores pronósticos y el Obra no solo tiene que dejar en el banquillo a Álex Suárez, sino también a Hobbs y a Beliauskas, que este jueves sufrió un rodillazo en el cuádriceps.

“Todavía quedan 48 horas -afirmaba el técnico santiagués en la rueda de prensa realizada en el Hotel Oca Puerta del Camino-, esperamos poder recuperar a algún efectivo pero a ver qué pasa con Braydon porque volvió al trabajo pero se resintió y se le volvió a inflamar el tobillo, Álex lo tiene muy complicado porque aún no ha entrenado con el equipo y Beliauskas por lo menos esta mañana ya era capaz de caminar sin dolor y vamos a ver cómo evoluciona”. Hasta la rueda de calentamiento no se prevé que se aclara la situación del base y del escolta.

Con ilusión. Anímicamente estos problemas en las rutinas diarias afectan, pero el propio Moncho Fernández reconoce que se ha trabajado bien “con la ilusión de jugar un partido tan grande frente a uno de los equipos más en forma, no de la Liga, si no del panorama europeo”.

“Esto es lo que hace grande la participación del Monbus Obradoiro en la Liga Endesa, el jugar contra estos trasatlánticos y creo que en este aspecto la gente está con ganas de competir y hacerle frente a todo un FC Barcelona”, sopesa el entrenador santiagués.

Pese a hilar el jueves su segunda derrota en la Euroliga, el Barça llega a Sar con números intimidatorios en todos los aspectos del juego y un plantel equilibrado y de garantías en cuanto a calidad y experiencia. “Tiene una plantilla excepcional con jugadores de primer nivel, el MVP de mes de la Euroliga, Mirotic Davis, Calathes, Kuric... tiene enorme y con una calidad excepcional en todos los puestos, y luego creo que el estilo del entrenador se percibe claramente porque es un equipo muy bueno en el aspecto defensivo, combinando diferentes estrategias, alguna de ellas novedosas, y ofensivamente también tienen muy claro cada vez el objetivo de su ataque”, analiza el entrenador del Obradoiro que apostilla: “Cuando la partitura la tienen tan clara y además la interpretan músicos de primer nivel, lógicamente suelen salir sinfonías que suenan muy bien”.