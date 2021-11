CA Santiago y SD Compostela, entre la élite del cros nacional

Sobresaliente papel de la representación gallega en el Campeonato de España de campo a través por equipos disputado el pasado fin de semana en Santiponce (Sevilla), en el marco del Cros de Itálica que habitualmente reúne a los mejores especialistas del panorama nacional. Entre los participantes, los integrantes del Club Atletismo Santiago y de la Sociedad Deportiva Compostela Atletismo, aunque el único título por clubes para la delegación autonómica fue el de la Escuela Atlética Lucense bajo la guía de Xela Martínez en la categoría sub-16 femenina.

La victoria en su franja de edad de la tricampeona escolar de la Carreira Pedestre Popular de Santiago condujo al club de Lugo hacia el título. Hubo otros dos triunfos individuales, el de El Mehdi El Nabaoui en la sub-20 masculina y el de Pedro Vázquez Bueno en sub-18 masculina.

El primero, atleta estradense que viste los colores del Playas de Castellón, también sabe lo que es ganar la Pedestre de Santiago en categoría escolar, pues lo hizo cuatro veces. En Sevilla fue el más veloz entre los menores de 20 años, al igual que Pedro Vázquez, del Real Club Celta, lo fue entre los sub-18.

Allí también exhibieron su nivel los conjuntos sub-23 del Club Atletismo Santiago. En categoría femenina lograron un undécimo puesto. Mariám Ferrám, 45.ª, fue la primera en meta aunque también puntuaron Patri Viadel, María Pérez e Inés Portela. En la masculina al plantel fue decimoquinto con el 36.º puesto de Pablo Monteagudo y la puntuación que sumaron Roberto Trigo, Antón Gómez y Marcos González.

Por parte del Compostela acudieron las formaciones absoluta y sub-20 masculinas y el atleta sub-16 Yago Iglesias. Amador Pena y Jordi Carrasco lograron los puestos 205.º y 220.º a nivel absoluto, respectivamente, mientras que Damián Espasandín, Gumersindo González y Pedro Pazos no pudieron puntuar. En sub-20, los blanquiazules fueron el 31.º equipo con Brais Pérez (122.º), Iván Abeledo (145.º), Hugo Taibo (146.º) y Xoán Fernández (169.º). Yago Iglesias, por su parte, logró el vigésimo primer tiempo de su categoría.

MARATÓN MÁSTER. En Maspalomas (Gran Canaria) tuvo lugar otra cita atlética de carácter nacional, el Campeonato de España de maratón máster. Participaron cinco deportistas gallegos, entre los que destacó el sexto puesto en M50 de Ramón García (Fontes do Sar), con un tiempo de 3h04:39. Ana Belén Gómez (independiente) fue séptima en F45, misma posición de Juan Brandón (Fontes do Sar) en M55. José Luis Rilo (Running Oleiros) terminó décimo en M55 y Antonio Juanatey (Fontes do Sar) tuvo que abandonar en M50.