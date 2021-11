Calurosa homenaxe de Ribeira a Vidal, Estéfano, Parada e Laura Martínez

CONCELLO O tempo acompañou e foron numerosos os veciños que se achegaron ata a praza do Concello de Ribeira para respaldar coa súa presenza e aplauso o acto de homenaxe a catro deportistas ribeirenses que

veñen de conquerir grandes éxitos deportivos ao longo do ano: o taekuondista Álex Vidal (primeiro ribeirense en disputar unha paraolimpiada); Laura Martínez (campioa co Arraun Lagunak na bandeira da Concha e na esixente liga feminina vasca); o ciclista Manu Parada (gañador do Open de España de BTT máster): e o fisioculturista Cristian Estéfano (campión de España).

Abriu o acto o concelleiro de Deportes, Javier Sampedro, que deu paso á entrega de obsequios aos catro deportistas por parte do alcalde Manuel Ruiz, quen na súa intervención final apelou aos presentes a presumir de ribeirismo, con tantos veciños que destacan en multitude de facetas, como é o caso dos homenaxeos e doutros que terán o seu reconñecemeto no futuro do deporte ribeirense.

Concluído o acto na cidade ribeirense, o foco da noticia trasladouse ao paseo marítimo de Castiñeiras, onde foi descuberta unha baldos a co nome de Álex Vidal por iniciativa dos seus familiares, amigos e veciños da parroquia. ECG