Cambios en la selección sub-21 para sellar medio pase al Europeo

Madrid. En el deporte de élite, la victoria no debe significar complacencia y justo eso es lo que no quiere Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21, que realizará cambios en su once titular de cara al partido de esta noche contra Irlanda del Norte (20.45 horas) que puede dejar encarrilada la clasificación.

España volverá a jugar en Sevilla, en el estadio de La Cartuja, donde el pasado viernes sufrió más de la cuenta para batir a Eslovaquia (3-2) en un partido en el que no certificó la remontada hasta el minuto 87.

El gallego Sergio Carreira, Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Fer Niño y Víctor Chust apuntan a entrar en el once titular, así como el portero Joan García. España, líder con nueve puntos de nueve, busca la victoria que supondría medio pase para el Europeo de 2023. ÓSCAR MAYA