“Un objetivo mínimo sería entrar en semifinales y alcanzar la final B”

Estos meses afrontaba dos retos: la ABAU (Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade) y los Juegos Olímpicos. Permítame interesarme primero por los estudios.

Mi objetivo era aprobar, principalmente, y al final no solo aprobé, sino que saqué mejores notas de lo que esperaba. La verdad es que me ha salido redondo.

¡Enhorabuena! ¿Qué le gustaría estudiar el próximo año?

Me voy a matricular en Odontología en Santiago.

Superado el primer reto, ahora le aguarda otro: los Juegos. A un mes de la cita de Tokio, ¿ve grandes diferencias en el barco desde que compitieron en el Europeo?

Con respecto al Europeo, antes teníamos menos cogido el barco, tuvimos muy poco tiempo para prepararlo. Ahora vamos mejorando poco a poco.

¿Está satisfecho con cómo está corriendo el bote?

Después de todo lo que pasamos por los contagios de COVID podría ir peor, pero las sensaciones desde que salimos del confinamiento fueron mejorando. Ahora está yendo bastante bien el barco. La expectativa que teníamos después del Europeo puede que fuera un poco más alta, pero pasamos lo que pasamos y hay que tirar con ello.

El Europeo fue la primera y única competición internacional que pudieron disputar usted y Manel Balastegui, y en la que certificó su presencia en Tokio. ¿Con qué conclusiones regresaron de Varese?

Salimos supercontentos del Europeo, con muchísimas ganas de ir a las dos Copas del Mundo, aunque al final no pudimos ir por los contagios de COVID. Estábamos convencidos de que el barco corría y podíamos mejorar mucho. Como experiencia del campeonato fue muy positiva, sacamos muchas conclusiones de allí. La pena fue no poder competir más desde entonces.

Los positivos en coronavirus (se contagiaron tanto Caetano como Manel y el entrenador), ¿han lastrado mucho la preparación olímpica?

Sí que nos influye bastante, porque el Europeo fue nuestra primera regata juntos y sí que necesitaríamos estas dos Copas del Mundo para seguir viendo el nivel internacional que hay y vernos más en regata. Al final no pudo ser y vamos a Tokio un poco más a ciegas, pero hay que darle igual con todo allí, luchando cada regata.

Entiendo que van a ciegas en cuanto a cuál puede ser su nivel con respecto a sus rivales, aunque en el Campeonato de Europa ya tuvieron una oportunidad de calibrar sus posibilidades.

En el Europeo faltó algún equipo, pero los favoritos estaban. Teníamos referencias bastante claras, porque competimos mano a mano con los mejores. Pero de cara a experiencia, a regata y a conocernos más nosotros estaría muy bien ir a esas dos Copas. Aunque vamos un poco a ciegas, la primera regata que hagamos en los Juegos ya nos va a poner en nuestro sitio y no queda otra que no aflojar.

Desde que consiguió en Italia su clasificación olímpica, ¿cada vez que vuelve por Noia nota el cariño y la ilusión de la gente por verlo en los Juegos de Tokio?

Cuando fui a Pontevedra a hacer la Selectividad me pasé por Noia también. Ahora la gente está mucho más volcada conmigo, me conocen mucho más, me siento muy querido, muy en casa.

¿Con qué resultado volverían satisfechos de Japón?

Muy, muy satisfechos, con una medalla. Una final también nos haría estar supersatisfechos. El siguiente escalón sería diploma olímpico. Un objetivo mínimo sería entrar en semifinales, hacer final B. Nosotros vamos con las ganas de luchar por todo.

Aunque no renunciarán a nada, ¿las medallas son un objetivo para París 2024, mientras Tokio 2020 es más una oportunidad de aprendizaje para usted y para Manel?

Vamos a los Juegos, vamos a competir, estamos entrenando todo el año para ello y no nos vamos a perdonar ni una. Pero sí que de cara a París hay otras expectativas, porque podemos preparar el barco mucho más tiempo, vamos a mejorar mucho más, pero ahora hay que centrarse en Tokio durante este mes que queda para estar lo más arriba posible y luchar cada puesto.

Desde que da el salto al doble scull ligero absoluto, ¿han sido meses muy diferentes, ha cambiado mucho la rutina de entrenamiento, las horas de trabajo...?

La verdad es que sí, porque principalmente el plan de entrenos me ha cambiado. Antes estaba en Pontevedra, con el plan de entrenos de Luciano (Moldovan), que es el entrenador del Centro Gallego de Tecnificación Deportiva. Ahora, al cambiar al plan de entrenos del equipo absoluto cambia mucho el volumen. Tuve que adaptarme como fuese, lo más rápido posible y me ha costado un poco. Fue cogerme al entreno.

¿Ha notado también un cambio en cuanto a la repercusión mediática, sobre todo desde que está clasificado para sus primeros Juegos?

Desde la clasificatoria ha subido el nivel de entrevistas, pero lo intento llevar bien, tampoco es que esté demasiado estresado con ello. Cuando más están encima es después de competiciones, pero lo voy llevando bien.

Después del Campeonato de Europa, ¿se han desplazado a Galicia en algún momento o se han estado entrenando todo este tiempo en Bañolas (Cataluña)?

Estuvimos el cien por cien del tiempo en Bañolas.

Usted llegó al barco tras la renuncia del moañés Rodrigo Conde al peso ligero. ¿Mantiene contacto con él? ¿Le transmite algún consejo después de haber estado todos estos años junto a Manel?

Con Rodrigo tengo una relación especial, al ser también de Galicia, y me conoce un poco más que el resto de absolutos. Me intenta ayudar, me desea lo mejor siempre. Cuando él salió del barco quería que la plaza fuera para mí, tenía alguna preferencia por mí. La relación es buena, ahora esperamos entrenar juntos en el ciclo olímpico que entra, seguramente nos quedemos los dos en Galicia y a ver si podemos compaginar algún entreno juntos. Tenemos una relación muy buena.

Por su mayor experiencia dentro del barco, ¿le toca a Manel Balastegui ser el que lo aconseja?

Realmente encima del barco los dos intentamos proporcionar lo mismo, tanto yo a él como él a mí. Aunque él tenga más experiencia que yo cada uno nota cosas diferentes y las comunicamos entre nosotros dos y con el entrenador. Los dos tenemos la misma función, tampoco es que él o yo influyamos más.