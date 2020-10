Carla: “No podemos dar partidos por perdidos ya antes de empezar”

Lamenta que esta vez no pueda notar “esa sensación de que hay partido, de que se va llenando la grada poco a poco, de que faltan cinco minutos y miras hacia arriba y sabes dónde están tus padres, tus amigos”. “Todo eso ayuda a entrar más en la competición y no sé cómo será ahora en un pabellón vacío y en una cancha además que estoy acostumbrada a ver llena”. Porque Carla García vuelve “a casa” este fin de semana, y aunque nerviosa, ilusionada y con ganas de debutar por fin junto a sus compañeras del Ulla Oil Rosalía en la Liga Femenina 2 frente al todopoderoso Celta Zorka Recalvi, sabe que el estreno mañana (18.30 horas) no será el mismo por la ausencia de público.

La ala-pívot viguesa se formó en la cantera celeste desde los 6 años y aunque los tres últimos cursos exhibió calidad, talento y ambición con la camiseta del cuadro compostelano, el reencuentro con el club que la formó le mantiene en un estado de ansiedad que sus propias compañeras le ayudan a calmar. “Llevo nerviosa desde el martes pero me tengo que hacer un mapa mental en la cabeza de cómo va a ser”, se sincera.

Enfrente estarán en este debut muchas de las jugadoras con las que compartió vestuario y el mismo cuerpo técnico y los mismo directivos que guiaron sus primeros pasos en el baloncesto. Por eso Carla entiende que la filosofía del Celta, aunque haya mañana seis caras nuevas en la plantilla, “se mantendrá siempre”. “La llevan siguiendo desde hace años y sigue dando sus frutos”, reconoce a tiempo que señala la apuesta por la “intensidad, intensidad y más intensidad, y aunque te vayan ganando de 40 van a querer hacerlo de 50, de 60 y de 70 porque eso nos lo enseñan desde las categorías de base”. “Será un equipo con mucha garra que irá a por todas desde el minuto 1”, acepta.

Dice que sus compañeras aún no le han pedido consejo, pero como una de las tres capitanas del bloque compostelano, aun con apenas 20 años, tiene claro que la mejor recomendación es “salir sin nervios”. “El Rosalía no tiene absolutamente nada que perder y mucho que ganar ya que para nosotros ya es un premio estar en Liga Femenina 2 después de la temporada que hicimos el año pasado”.

Las armas del bloque que dirige Chiqui Barros son el descaro, la valentía, la versatilidad en sus piezas y ahí entiende Carla García que deben agarrarse para ofrecer competitividad. “No podemos dar partidos por perdidos antes de empezar porque cada uno es un mundo y dan muchas vueltas. Si todos los que jugamos contra equipos mayores nos rindiésemos ya al principio no tendría sentido porque esto es baloncesto. Hay que luchar partido a partido y minuto a minuto”, asevera la ala-pívot viguesa.

El hándicap de este Rosalía de LF-2 es su físico, una carencia que en Primera Nacional supieron convertir en virtud pero que en la segunda máxima categoría del básquet español les puede pasar factura, pero ahí también advierte Carla que se ha trabajado este verano. “Sabemos que tenemos una desventaja en ese sentido y nos hemos centrado bastante en mejorar, en ser más duras, en aguantar más los contactos porque nos van a pegar mucho en los partidos y no nos podremos quejar. Habrá que pegar más.”, aporta.

La contribución de Leticia Soares, la pívot brasileña de 1,85 m, será clave para dotar de equilibrio al juego colegial en esta parcela. “Nos ilusiona que haya fichado porque nunca habíamos tenido a una jugadora así, de ese calibre, de esa estatura y de esa potencia. Antes a lo mejor no podíamos dar un balón interior tan claro y aunque no hemos cambiado nuestro juego, nos aporta cosas que nos ayudan a mejorar. Por eso estamos muy contentas ya que nos ayudará a tener más versatilidad en el juego interior”, analiza la viguesa que confiesa que han recibido a la pívot “con mucho cariño”. “Creo que ella lo ha notado desde el primer minuto. Sabe que es importante y va a mejorar muchísimo y nos va a mejorar muchísimo”, apunta.

Con una media de apenas 20 años, jugadoras formadas en su mayoría en la cantera compostelana, con solo 3 de ellas con experiencia en la Liga Femenina 2, el líder natural del equipo es sin duda su entrenador, Chiqui Barros.

Un líder en el banquillo. El técnico ferrolano ha pasado por todas las categorías del baloncesto nacional excepto la ACB, sabe lo que es ganar títulos, pelear con los mejores, obrar milagros, pelear y bregar cuando las circunstancias lo exigen, pero sobre todo sabe transmitir, formar y crear grupos que crean en sus ideas y su filosofía de juego. “Él nos dice que estemos tranquilas, que estamos trabajando muy bien y que vamos a ir mejorando jornada a jornada. Que no nos tenemos que preocupar por nada. Eso nos lo dice todos los días y dos o tres veces por entrenamiento”, sonríe Carla García.

“La verdad es que tenerlo a él, que siempre está un paso por delante del rival, nos da tranquilidad y seguridad”, asume la ala-pívot del Ulla Oil.