‘Carpe diem’, nuevo grito de ánimo entre la plantilla del Obra

Tampoco el Monbus Obradoiro jugará este fin de semana. Los cinco casos de covid en el Gran Canaria han llevado al Servicio Canario de la Salud a prohibir la disputa de este encuentro que se vio gafado desde hace una semana por los positivos de uno y otro bando. Con solo dos afectados por parte ya del cuadro compostelano, pero atento al protocolo que permite a los clubes que recuperan a sus 9 efectivos de disponer de 3 días de entrenamiento conjunto antes de cada cita, la expedición obradoirista mantuvo las maletas hechas hasta ayer, pero de nuevo hubo un cambio de planes... y ya son tres los partidos que debe reubicar en su agenda. Ahora le quedan pendientes a los de Moncho Fernández las visitas a Manresa y Gran Canaria y el derbi en casa ante el Río Breogán.

Unidad. En medio de tanto vaivén los jugadores andan al dictado de quien manda. Entre la incertidumbre de quien cae enfermo, de quien quiere evitarlo y la exigencia de cumplir en cada entrenamiento para así estar preparado para cuando toque, por fin, jugar, las plantillas apelan a la unidad del grupo como mejor antídoto para seguir centradas. “Estamos intentando vivir con la máxima normalidad posible una situación que no es nada normal e intentando adaptarnos”, confiesa el capitán del Obra Álvaro Muñoz. “Vivimos muy pendientes del móvil por todas las noticias de si jugamos, de si no, si viajamos, si hay positivos... pendientes de todo y buscando ajustarnos a una situación que escapa a nuestro control. Intentamos llevarlo lo mejor posible y estar concentrados para que cuando nos toque jugar estar al mejor nivel”, añade el alero abulense.

Aplaude el jugador del Monbus que la situación de la pandemia haya mejorado en cuanto a gravedad con respecto al año pasado, “hay una escala de grises mayor” que evita cuarentenas tan duras como las que sufrió el equipo santiagués la pasada Navidad -con más de un mes de confinamiento- lo que da “más margen para tomar la decisión de si un partido se aplaza o no”. “Hemos recalcado bastante en que por las cosas que no están bajo nuestro control debemos estresarnos lo menos posible aunque a veces es complicado, porque en la Liga todos los equipos tienen casos y nuestra situación no es excepcional”, acepta.

Álvaro Muñoz insiste en que los afectados en el Monbus -ahora solo dos- se encuentran bien. “Eso da mucha tranquilidad. Que la gente que lo ha ido cogiendo igual pasa un día o día y medio un poco más regular o peor, pero luego ya va encontrándose bien. Eso de cara a ser el siguiente en contagiarte da un poco de tranquilidad. La gente que nos hemos vacunado da un poco de seguridad también”, valora.

Estigma. Ya no existe el estigma de hace un año cuando ser positivo semejaba sinónimo de haber sido negligente. La virulencia de la covid se cobra víctimas en todos los ámbitos, y aunque la situación de la Liga ACB, con 20 partidos ya que han sido suspendidos, cree alarma, entiende Álvaro Muñoz que todo es consecuencia de la propia situación social. “Entonces parecía que si lo cogías era porque no habías sido responsable, no te habías lavado suficiente las manos, cuando podrías haber seguido las medidas y haberte contagiado igual. Este año estamos viendo que es inevitable, sobre todo por la nueva variante que es muy contagiosa y no dejamos de ser miembros de la sociedad y al final aunque tengamos cuidado y vayamos de casa a entrenar también hacemos la compra y vivimos como cualquier otra persona y entonces estamos expuestos igual que los demás a cogerlo”, sopesa el capitán.

“Después de estas fiestas el que no haya tenido a un amigo cercano o a un familiar que haya sido positivo lamentablemente tiene pocos amigos o familiares. Ya fuera de mi familia del baloncesto, en mi familia también ha habido casos y gente que ha tenido cuidado de intentar reducir los núcleos familiares en estas reuniones y aún así ha habido positivos. Es lo que se está viviendo ahora mismo en la sociedad y no dejamos de ser un reflejo de ello”, reitera el alero del Obradoiro.

Disfrutar. Entre las consecuencias de esta situación, está la suspensión de los partidos. Son ya tres en el caso del Obra. “No envidio al que tenga que colocar el nuevo calendario porque será algo muy complicado, prácticamente imposible, hacerlo antes de que acabe enero”, asume Álvaro Muñoz.

“Entre nosotros hablamos de que hay que ir día a día, ir a entrenar e intentar hacerlo lo mejor posible los que estamos, que igual mañana hay más positivos”, confiesa y añade: “Después de la experiencia del año pasado, cuando estuvimos casi un mes encerrados, intentas disfrutar de cada día que puedas salir e intentar relacionarte con la gente. Trabajamos en algo que nos gusta y no sabemos lo que va a durar porque los que ahora somos negativos en cualquier momento te puedes contagiar así que hay que aprovechar el trabajo diario”.

Asevera el capitán que todo el plantel del Obra entiende lo que sucede, que “ninguno ha puesto el grito en el cielo de cómo puede ser esto, al contrario”, que todos “saben que son los tiempos que nos tocan” y se ríe ante la cuestión de si le ha tocado liderar alguna terapia de grupo: “No, no. por suerte no. Siendo sincero no sé si me daría muy bien”.