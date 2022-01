Chiqui Barros: “Vamos a ver de nuevo una muy buena versión del Rosalía”

Es un grupo que no pierde la ilusión, ni el hambre por aprender y mejorar, un equipo que se ha ganado la etiqueta de rival incómodo por su capacidad de agarrarse a los partidos, sean cuales sean las circunstancias y la entidad del contrario, por eso, aunque conscientes de que el retorno a la competición tras el parón navideño les exigirá ofrecer su mejor cara, en el Institutos de Compostela-Xunta el grito de guerra no cambia: no nos rendimos.

Este sábado el Rosalía visita al Milar Club Baloncesto Córdoba (a partir de las 18.00 horas), un anfitrión asentado cómodamente en la 7.ª posición de la Liga Femenina 2 con 7 victorias en 12 jornadas, con uno de los juegos interiores más potentes del campeonato, frente al que el plantel que dirige Chiqui Barros peleará por derribar esa racha de seis derrotas consecutivas que le mantiene 11.º, a dos triunfos de la zona de peligro.

Con la baja motivos familiares de la ala-pívot canadiense Catherine Traer y el deseo de poder dar sus primeros minutos tras superar la lesión de tobillo a Sara Corredoira, el entrenador ferrolano insiste en que, por encima de la entidad del cuadro andaluz, todavía es momento de centrarse en la evolución de su equipo, preocupado especialmente por la integración de la pívot Nazaré Lópes.

PASO A PASO. La angoleña trabajó de forma individual en estas vacaciones aunque también disfrutó de días de descanso, como el resto del bloque. El lunes se reanudaron de forma conjunta ya los entrenamientos después de superar los pertinentes test antes de viajar en esta noche del día 6 hasta Córdoba.

Asume Chiqui Barros que la ausencia de Catherine será un duro revés para el Institutos de Compostela: “Notamos mucho cuando no está, porque para muchas cosas que preparamos y trabajamos la necesitamos”. También es cauto sobre lo que puede ofrecer aún Nazaré. “Empieza a entender lo que queremos y hay que dedicarle mucho tiempo por comprensión del juego. Es un proceso que requiere paciencia. Es una buena jugadora pero con un nivel táctico muy bajo y hay que enseñarle mucho. Estamos simplificando una serie de cosas, movimientos con un mismo inicio y diferentes posibilidades para que ella entre y vaya más rápido. Está evolucionando bien, aunque la exigencia es muy alta”, confiesa el entrenador gallego.

Entre los brotes verdes de este Rosalía está el regreso de su capitana, una jugador vital en la dirección de juego y en liderazgo. “Vuelve Sara pero de momento solo está haciendo trabajo sin defensa y trabajo físico en circuitos específicos del equipo técnico-tácticos. Porque una cosa es el alta médica y otra el alta deportiva. A ver si de aquí a 15 días ya estamos en condiciones de tenerla de verdad. Viajará, hará la rueda y todo, pero el proceso hasta que Sara pueda jugar con el nivel que todos conocemos de ella y que el equipo precisa aún media un tiempo”, detalla Chiqui Barros.

“Estoy feliz, positivo y optimista pero preocupado porque hemos crecido mucho y rápido pero estamos en un momento en el que hay que aguantar el tirón porque el segundo año en una categoría nueva siempre es el más difícil”, continúa su reflexión sobre el estado del equipo.

En casa, clave. El duelo frente al Córdoba será el último de la primera vuelta. Un punto y seguido de la temporada que el entrenador del Institutos de Compostela-Xunta calibra como clave para el objetivo de la permanencia. “Será una última parte de la Liga muy complicada pero es verdad que con 7 partidos también en casa. Por Santiago tienen que pasar Alhaurín, Ibaizabal, Barakaldo, Arxil, Maristas, Melilla y Córdoba. Luego hay partidos fuera de cuatro puntos, aunque en todos tengamos que dar el máximo”, analiza.

“Ocurra lo que ocurra el sábado cerramos en una posición que hubiéramos firmado todos al principio, pero las circunstancias nos han impedido tener una mejor clasificación. Si no fuera por las lesiones o si pudiéramos tener a Catherine siempre estaríamos hablando de otra cosa”, acepta Chiqui Barros, que también tuvo que lidiar con el tardío fichaje del ansiado refuerzo interior. “Pero vamos a ver de nuevo a una muy buena versión del Rosalía”, asevera pese a todo.