Chus Baleato cierra su etapa en Brasil y regresa al fútbol gallego

Santiago. Una vez esté en Galicia, la idea de Chus Baleato es la de continuar con un proyecto con el que estaba muy ilusionado, el ya conocido de “llevar a la SD Negreira al nivel en el que debe estar”. Pero se mantienen, ya hablando del fútbol gallego, las mismas dudas sobre si la pandemia permitirá que se juegue en el categorías más bajas. “Ya veremos lo que va a pasar ahora. Mis planes son ver lo que pasa con el fútbol en nuestra tierra y, si hay posibilidades, claro que me ilusiona mucho seguir entrenando en la SD Negreira, claro”, señala.

“Estamos en una situación tan complicada para todo el mundo que es difícil poder prever cualquier cosa”, admite. “Si hay campeonato, se podrá entrenar, ahora mismo el Negreira no lo está haciendo porque si no hay campeonato, ¿qué sentido tiene entrenar? Si no hay competición, los clubes no pueden tener vida. Yo sé un poco las informaciones que me van llegando, a ver qué pasa”.

Y con lo que está en absoluto desacuerdo es con la norma que exigiría jugar partidos de fútbol con mascarilla. “Eso es inviable, jugar partidos de fútbol con mascarillas no puede ser. Y quien diga que sí, ni sabe de mascarillas ni sabe de fútbol”, dice. A. P.