Chus Baleato colabora con William Amaral en el Lincoln de Gibraltar

Santiago. El fútbol no profesional gallego, como el del resto de España, se quedó parado cuando llegó la pandemia del coronavirus. Y no sabe ni cuándo ni cómo volverá, la incertidumbre lo invade. Chus Baleato, entrenador de la SD Negreira de Primera Galicia, maestro de técnicos, no se ha quedado parado: en cuanto se ha posido atravesar las fronteras de los países, él lo ha hecho. Primero estuvo en Portugal para dar cursos de formación. Y ahora está en Gibraltar.

En el Peñón también participa en cuersos formativos, pero allí va a estar más tiempo: al menos estará hasta el 20 de agosto, que es la fecha en la que el Lincoln Red Imps FC gibraltareño debe jugar la eliminatoria de la fase previa que da acceso a la próxima Liga Europa. Al Lincoln, que iba tercero en su liga cuando llegó la pandemia se incorporó hace un mes, como manager y entrenador, un exjugador dy extécnico de la SD Compostela: William Amaral de Andrade, aquel formidable central brasileño que llegó a ser capitán del Benfica antes de llegar a la SD.

William ha llegado al Lincoln con un primer objetivo muy claro: pasar la aliminatoria previa de la Liga Europa, la segunda competición de la UEFA tras la Liga de Campeones. El equipo gibraltareño ya sabe que jugará su partido el día 20 de agosto, y que lo hará posiblemente a puerta cerrada y en campo neutral. Perto todavía no conoce a su rival.

El objetivo de Chus Baleato en el Peñón también está claro: colaborar con su amigo William en la preparación de esa eliminatoria. Así que, junto al preparador físico del equipo, ya ha diseñado un plan de trabajo físico para la plantilla, que si se dan las condiciones empezará a entrenarse la próxima semana, tras superar los test del covid-19 que se les realicen a todos.

Baleato, un enamorado de su trabajo, de la profesión de entrenador, también colaborará con el Lincoln en otra faceta que domina muy bien: ya ha diseñado para el club todo un programa de trabajo profesional para los diferentes equipos de las categorías inferiores del conjunto gibraltareño. Mientras espera el regreso del fútbol en Galicia, él ayuda en Gibraltar. A. PAIS