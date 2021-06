Chus Baleato llama “a la normalidad” ante una cita vital

No se anda por las ramas, ni esconde nada, Chus Baleato, entrenador del Arzúa, cuando se le pregunta cómo va su corazón; el corazón de los entrenadores de los equipos que habitan el grupo por la permanencia en la Tercera División gallega. “En este grupo, a los entrenadores nos hacen trabajar más que la hostia...”, suelta el técnico, y ríe.

Una forma contundente de decirlo. Aunque lo cierto es que, jugándose el pellejo como se lo han jugado los doce equipos del grupo, sabiendo que ocho de ellos estaban llamados a descender, sólo algunos privilegiados pueden afrontar las últimas tres jornadas sin sufrir.

Por arriba, el Ourense CF y el Viveiro, con 48 puntos, lo ven todo de color de rosa: jugarán en Tercera el próximo curso. Ya no sufren, aunque la herida aún duele, los seis ya descendidos: Pontellas, As Pontes, Paiosaco, Atios, Estudiantil y Fisterra.

Pero quedan dos plazas de descenso más, y cuatro supersufridores: ahora en zona roja están el Ribadumia y la UD Ourense, ambos con 39 puntos; más arriba, por ahora salvados, el Barco (42) y el Arzúa (43). Y el domingo, en O Viso, el campo del Arzúa, el local recibe al Ribadumia.

“Es el partido más importante de la temporada, sí, claro. Teniendo en cuenta el momento, la oportunidad, seguramente sea el más importante. Pero el entrenador del Arzúa pelea para que todo transcurra dentro de la más estricta normalidad, sin dejarse afectar por los factores externos que pueden influir en la presión del jugador”, explica el veterano técnico.

Eso se traduce en que Baleato quiere que su equipo juegue este domingo “como si fuera un partido más, sabiendo de su trascendencia”.

SIN CUENTAS. El domingo se jugará la primera de las tres últimas jornadas (además, Paiosaco-UDO y Estudiantil-Barco) y se puede ir cayendo en la tentación de empezar a hacer cuentas. ¿Le vale el empate al Arzúa ante el Ribadumia? ¿Cuántos puntos harán falta para salvarse? ¿Qué rival perseguidor te preocupa más, Ribadumia o UD Ourense? El entrenador escapa de la trampa, recuerda a Carlo Ancelotti.

“A priori nunca se sabe si va a servir el empate. En el fútbol todos somos ventajistas, hablamos después del partido. No sé si puede valer, sí sé que mucho mejor es la victoria (eliminaría al Ribadumia como rival y sería un firme paso adelante, cuatro puntos al menos de ventaja a falta de dos jornadas: contra Ourense CF y Barco jugará el Arzúa). Eso interesa”.

Es la única cuenta que hace Chus Baleato, que explica que del Ribadumia “me preocupa poco, a mí me preocupa que funcione bien lo mío; sabemos cuál puede ser el plan de juego del Ribadumia, y con eso es más suficiente. Tengo mucho trabajo que hacer con mi equipo, no me da tiempo a preocuparme de los demás”, señala.

“No me centro tampoco en si es más peligroso, en la lucha por el descenso, el Ribadumia o la UD Ourense, ni cuántos puntos bastarán para salvarse. No puedes hacer números, las cuentas de la lechera: después de cada partido hay que hacer una contabilidad nueva”, añade.

SIN BAJAS. Baleato ve a su equipo “muy bien, está compitiendo muy por encima de sus posibilidades, en un grupo con rivales muy difíciles”, señala. Para el domingo, el técnico no espera más bajas que las ya conocidas: Lodeiro y Álex Vázquez.