Chus Baleato pone a punto al Lincoln para la Liga Europa

No se puede decir que tuviera excesiva suerte el Lincoln Red de Gibraltar, ayer en el sorteo de la primera eliminatoria de la fase previa de la Liga Europa. El Lincoln se enfrentará el día 18 de agosto al Prishtina de Kosovo, que así de primeras no es el Bayern de Munich... pero para el Lincoln es un soberbio adversario: tiene potencial, hablando del nivel del que se habla, y además ya ha comenzado su liga y llegará bien de forma. Pero también llegará bien entrenado el equipo gibraltareño: de su puesta a punto se encarga, desde los últimos días de julio y sobre todo durante lo que va de agosto, Chus Baleato, maestro gallego de entrenadores que está viviendo una experiencia muy especial, también muy enriquecedora.

“El sorteo no fue muy cariñoso con nosotros, no. Nos enfrentaremos a un rival en forma ya, y nosotros acabamos de jugar el primer amistoso de la preparación, que nos ha permitido hacer una primera valoración de la progresión del equipo; esta semana esperamos jugar otros dos partidos, uno casi confirmado, contra el Saint Joseph, el otro equipo de aquí que juega la previa de la Liga Europa. Contra el equipo de Kosovo estará difícil... pero bueno, hay que jugar, como siempre”, explica el entrenador desde Gibraltar.

El coronavirus, no es noticia, complica sobremanera la vida en general y la del deporte y el fútbol en particular. Otro detalle: el Lincoln esperaba reforzarse con varios jugadores brasileños, pero no pudieron volar hasta Europa.

Así que con lo que hay deberá tirar el equipo, el Lincoln en el que es mánager William Amaral, con el que colabora Chus Baleato, que ordena y manda en la preparación física, técnica y táctica del equipo. El primer obstáculo, serio, a salvar llegará el día 18 (en principio se iba a jugar el día 20 de agosto, pero se adelanta dos días para no coincidir con el St. Joseph; los dos equipos gibraltareños juegan sus eliminatorias en casa, en el único campo del Peñón validado por la UEFA).

Si pasa, el Lincoln debería jugar dos partidos más de la fase de clasificación, los días 27 y 31 de agosto. Y con eso, como quiera que los cursos de formación a los que también se comprometió ya los ha impartido, acabaría la vinculación del técnico gallego con el Lincoln... aunque éste, muy satisfecho con su trabajo este mes, quiere que continúe. Pero Baleato tiene claro que “el día 31 de agosto o 1 de septiembre, como muy tarde, espero volver a Galicia”.

Chus Baleato sonríe ahora, lo ve todo un poco más claro; pero los inicios de su experiencia en Gibraltar no fueron muy motivantes. Llegó al Peñón el pasado 22 de julio, para impartir cursos y entrenar. Y para preparar al Lincoln, claro. Los días 28 y 29 pasaron los obligados tes de coronavirus, y el día 30 empezaron los entrenamientos grupales. “Todo el trabajo del equipo, incluso también el visionado de jugadores para realizar fichajes, queda bajo mi supervisión”, comenta.

Cuando llegó, en todo caso, se encontró en la plantilla que se puso a su disposición “un nivel táctico pobre, físico regular y organización grupal, estructura de equipo... muy deficiente, ahí creo que está sobresaliendo con mucho la labor que está llevando a cabo. Miro por el bien del equipo, por el global, y que todo vaya encaminado a la obtención de resultados: en este caso, intentar pasar la fase previa”, comenta.

“La verdad es que las sensaciones, en un principio, no fueron nada buenas, y también es cierto que cada día son un poco mejores: creo que me he ganado a los jugadores, el respeto de la gente del club. Modestamente, creo que el nivel del equipo ha subido mucho, ahora lo veo al nivel de un equipo de Segunda División A, de la parte media o baja de España”, añade el entrenador.

Ahora se trata de jugar, de comenzar por la complicada eliminatoria frente al equipo kosovar y, si se supera, hacer frente a la siguiente y a la siguiente, que el fútbol es así. Llegar a la fase final, a los grupos de la Liga Europa, sería un tremendo éxito para la entidad gibraltareña... además de un notable incentivo económico para el club.

EL NEGREIRA. Centrado totalmente en estos momentos en la preparación del Lincoln, Chus Baleato no se olvida, en todo caso, de Galicia y de la SD Negreira, club on el que tiene un compromiso que mantiene, un objetivo que no esconde: devolverlo al lugar que merece ocupar, que no es la Primera Autonómica actual sino más bien la Tercera División. Como queda dicho, el Lincoln de Gibraltar está interesado en que siga trabajando allí; pero la intención del técnico es regresar a Galicia.

Sólo la evolución de la pandemia del coronavirus (en Gibraltar está la cosa muy controlada: no hay), pues los últimos rumores (hoy hay una reunión clave de la RFEF con las Territoriales) apuntan a que el fútbol no profesional no volvería en 2020 en España, podrían cambiar la inicial decisión del técnico, un amante de la labor de entrenador.

“El fútbol modesto no puede empezar sin público, de dónde van a salir los recursos”, repite Baleato, que en todo caso se muestra muy ilusionado con el proyecto del Negreira: “Estoy muy satisfecho con la plantilla que se ha conseguido, la que tendré a mi disposición. Me atrae mucho la idea de regresar a casa. El Negreira ha hecho muy buen plantel, han ido allí jugadores porque estoy yo de entrenador y no quiero fallarle a nadie, ni a la directiva ni a los jugadores. Mi ilusión es ya conseguir el ascenso de categoría, tengo una obligación moral“, añade.

Se verá. De entrada, el día 18 de agosto, el Lincoln de Baleato tiene una prueba muy seria.