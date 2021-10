Cita del Compostela juvenil con el Celta en A Madroa

El equipo juvenil del Compostela visita esta tarde al Celta, líder de División de Honor (A Madroa, 16.30 horas). El conjunto entrenado por Rati, que no ha podido volver a saborear la victoria desde la primera jornada, intentará sacar algo positivo en un feudo inexpugnable. “Estamos en División de Honor e temos que facer os nosos deberes. Imos tentar representar o escudo do Compos. Se somos capaces de arañar un punto na casa do líder estaría perfecto”, valora el preparador.

“Imos coas nosas ideas e podemos conseguir moitas cousas: igual un puntiño, igual facernos coa victoria, ou ser un equipo más que pasou por alí. Imos tentalo”, añade el técnico del conjunto compostelanista.