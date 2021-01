Continúa el goteo: un positivo más en el Obradoiro que suma ya doce

Todavía no ha llegado el momento en que cese el goteo de casos. A punto de cumplirse una semana desde que se detectase el primer positivo (el martes por la mañana), de nuevo ayer el Monbus Obradoiro tuvo que añadir un nuevo afectado a la lista de contagiados por COVID-19 en su plantilla elevando ya a doce los aquejados por este virus en un grupo de veinte.

No hay tregua. La situación lógicamente de jugadores, familiares y allegados es de total incertidumbre sobre el devenir del brote, porque son varios también los que presentan síntomas, aunque leves, añadiendo inseguridad al día a día.

Nacho Llovet sabe bien por lo que está pasando el plantel obradoirista. El pívot del Morabanc Andorra, concentrado ayer con su equipo antes de la disputa hoy de su partido ante el Real Madrid, no dudó en compartir su experiencia sobre una enfermedad que atacó al conjunto del Principado en el pasado mes de noviembre. “Viendo como avanza todo esto recuerda muchísimo a la situación que pasamos nosotros, pues las cosas empezaron con un solo positivo, a los tres días tuvimos tres o cuatro más, luego enseguida aparecieron cinco más y al final fuimos cayendo prácticamente toda la plantilla”, relata. “Está claro que al principio hay un poco de dudas, de incertidumbre porque no sabes lo que va a pasar, y sobre todo porque empiezas teniendo síntomas”, relata el ex del Obra.

El jugador es tajante a la hora de subrayar que la COVID-19 no perdona por mucho que haya personas que por edad no se sientan vulnerables. “Al final nosotros somos gente también joven, somos deportistas, estamos en forma, estamos sanos y demás, pero con los síntomas te das cuentas de que este virus es un poquito más fuerte de lo que pensábamos y los jóvenes no estábamos tan exentos como parecía”, asume.

“Por suerte en nuestro caso no pasó nada, simplemente fue el aislamiento de unas dos semanas, luego estuvimos cuidándonos cada uno en función de los síntomas que tuviésemos, y espero que en el caso del Obra sea lo mismo, que se quede en el susto”, desea Llovet, a quien le sigue uniendo una gran amistad con parte del plantel aunque ya hayan pasado dos temporadas desde su adiós a Sar.

En el caso del Morabanc Andorra el grupo acumuló casi 30 días de inactividad, por lo que el pívot recuerda que, aun libre de covid, queda un largo camino por delante antes de que los equipos puedan recobrar la actividad normal. “Después viene el reto de recuperar esa energía y esa forma porque el virus te deja un poco chafado. Además, en nuestro caso, el problema también vino con todos los partidos aplazados que tuvimos que luego hay que disputar. En nuestro caso fueron siete y ahí el diciembre infernal en el que creo que hemos jugado 14 en 33 días. Una barbaridad”, enfatiza. “El Obra, al disputar una sola competición, no tendrá este problema, pero también es un factor a tener en cuenta aunque la prioridad siempre es la salud. Esperamos que a todos les coja fuertes, que todos se recuperen y que en unas semanas sea una anécdota más”, desea el catalán.

“Por mi parte mando un abrazo fuerte y mucho ánimo a toda la plantilla y a todo el mundo que se ha podido ver afectado por esto y de paso un saludo a todos los obradoiristas”, apunta el jugador del Andorra quien no se olvida de desear un feliz 2021 a la que fue su afición durante tres temporadas.