Contraofensiva europea del Atlético de Madrid ante un Liverpool temible

··· Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, fue cuestionado por sus fuertes críticas al estilo del Atlético tras medirse en 2020. “Estaba enfadado, decepcionado sobre muchas cosas y nos teníamos que centrar en el fútbol en extrañas circunstancias. Son muy buenos y se defendieron con todo. No podría respetar más lo que hacen. ¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía. Me gusta un estilo de juego diferente. Pero ellos han tenido mucho éxito así”, dijo. “Nothing”, en inglés (”nada” en castellano), fue la respuesta de Diego Simeone sobre las críticas del técnico del Liverpool, al que da “placer” verlo jugar.