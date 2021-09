Coudet podrá contar con Araujo, Santi Mina y Aidoo frente al Elche

El defensa central Néstor Araujo y el delantero Santi Mina, lesionados en el partido del pasado lunes contra el Granada, estarán a disposición de Eduardo Coudet para visitar con el Celta al Elche este domingo (14.00 horas). También el zaguero ghanés Joseph Aidoo, que trabajó este miércoles tras superar el covid-19 por segunda vez.

Araujo ya se ejercitó junto a sus compañeros en el entrenamiento del miércoles, mientras que Mina realizó trabajo de recuperación en el gimnasio.

No obstante, los servicios médicos del Celta informaron que el ariete, indiscutible en el once del técnico argentino, “reanudará” este jueves trabajo en el campo, por lo que no tendrá problemas para jugar ante el conjunto dirigido por Fran Escribá.

Además, Aidoo, único futbolista de la plantilla que aún no se ha vacunado contra la covid-19 por voluntad propia, se reincorporó esta mañana a los entrenamientos de su equipo, después de superar la enfermedad por segunda vez.

BOYÉ. En el Elche, el delantero argentino Lucas Boyé se sumó este miércoles al entrenamiento del equipo ilicitano y apunta a que estará en condiciones de regresar para la próxima jornada tras perderse los tres últimos partidos por unas molestias en el aductor.