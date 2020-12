Cuestión de ritmos

El nuevo entrenador del Zaragoza, Sergio Oveja Hernández, comentaba antes del partido que sería una guerra de ritmos entre su equipo, que es el que juega con más posesiones en la Liga, y el Obra, que es el que juega con menos. Para ganar una guerra lo más importante es el armamento y la estrategia. El Casademont Zaragoza de armamento no anda nada mal pero en la estrategia estuvo perdido.

Les pongo un ejemplo, Ventura y Ennis. Ambos son dos buenos jugadores de ACB, los dos tienen 28 años y amplia experiencia y oficio en la Liga. La comparativa del nivel de inteligencia no la puedo hacer ya que no conozco a Ennis en profundidad, en cambio a nivel físico son incomparables y la balanza no se decanta sino que se derrumba a favor de Ennis, dotado de un físico impresionante y privilegiado. ¿Cuál de los dos podría defender mejor a Robertson? A priori, si me dan a escoger a uno o a otro probablemente me quedaría con Dylan Ennis pues la defensa tiene un componente muy importante de capacidades atléticas. Tras analizar los dos partidos jugados por la estrella del Obra, ante el Joventut la estrategia planteada por su entrenador con Albert Ventura de ejecutor fue perfecta en la primera parte y el bueno de Kass tuvo que correr una maratón en cada ataque para poder armar el brazo, y al final pudo intentar 8 triples convirtiendo 3. Contra el Zaragoza, dio un recital y pudo tirar 14 con 9 aciertos. No fueron capaces de sujetarlo, ni tampoco supieron colapsar a Birutis en la zona y no pudieron, con la defensa zonal en todo el campo, romper el ritmo del Obra, que supo leer muy bien todo lo que debía hacer y pudo jugar como quiso durante casi todo el partido.

En los minutos finales, con un Obra alterado el por la lesión de Pepe Pozas, y con todo perdido por los maños, su entrenador les arengó para que fuesen valientes para intentar ganar el partido. Impusieron su ritmo en unos minutos finales trepidantes, pero el colchón del Obra era muy grande y solo nos pudieron rebajar el buen sabor de boca que nos había dejado el transcurrir del partido, en el que a nivel de la guerra estratégica del ritmo no hubo color.

El Obra ganó en todas las batallas de defensa, de lectura, de ritmo, de ataque y de juego. El jueves contra el Joventut, en la primera parte el ritmo fue verdinegro, en la segunda apabulló el Obra, pero en los instantes finales la Penya impuso el suyo en ataque y se encontró con un anticipado regalo de Navidad dejando al Obra sin un doblete de victorias. Lo importante es haber encontrado el ritmo que nos ha llevado a la sexta y que este dure.

A Papá Noel pedirle que cure el tobillo de Pepe Pozas lo antes posible y que en Murcia se pueda jugar un buen partido, y si se llega al final con opciones de victoria, se sepa ganar. Ahora lo único que me preocupa es que se estudie y se acierte con la tecla que permita solucionar el ritmo de los finales de partido, con el objetivo de que lo que se ha ganado durante muchos y muy buenos minutos de juego, estrategia, esfuerzo y buen baloncesto, se pueda quedar en el saco del Obra. Feliz Navidad a todos.