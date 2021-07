Curiosas razones en los ‘recién llegados’ para elegir número en el Obra

Santiago. Mientras algunos jugadores ya han comenzado en Sar su puesta a punto con el objetivo de adelantar trabajo de cara a las primeras sesiones grupales del Monbus Obradoiro previstas para la próxima semana, se van desvelando algunos de los secretos del curso 2021/22, empezando por los números elegidos por los recién llegados.

Entre los nuevos las causas de la elección son diversos. El alero canadiense con pasaporte británico Thomas Scrubb se quedará con el 1 porque “normalmente escojo el 11 como primera opción en los equipos a los que voy, pero estaba ocupado por Birutis, así que lo simplifiqué”.

Más suerte parece haber tenido el pívot congoloño Viny Okouo. “Mi motivo es muy sencillo. He escogido jugar con el 2 porque tengo un hermano y una hermana. Juego por ellos dos”. En su caso Álvaro Muñoz se lo cedió en un gesto de generosidad.

El 3 lucirá en la camiseta de otro recién llegado, el experimentado base estadounidense Braydon Hobbs, que lo mantiene “desde que era un niño”. “Siempre ha sido mi número favorito y se ha quedado conmigo a lo largo de todos estos años”, confirmó.

Hay que saltar al 5 para descubrir a otro nuevo. El base base argentino Fernando Zurbriggen también mantiene este número “desde las categorías formativas hasta el debut como profesional”. “Espero que me acompañe toda mi carrera deportiva. No tiene nada de especial y, al mismo tiempo, es súper especial. No me imagino jugando con otro número. Tuve suerte que estaba libre en el Obra”, confiesa.

A su vez, el ala-pívot Henry Ellenson portará el 8 “porque la ciudad de donde soy, Rice Lake Wisconsin, tiene una población de 8.000 personas”.

Tampoco se lo pensó mucho Filipovity en su elección: “La verdad es que no tengo un motivo concreto. Me dieron el dorsal 35 en un equipo en el que estuve y decidí mantenerlo”. c. guillén