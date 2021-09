De Vicente: “Se trabajó bien y mucho en pretemporada”

··· El centrocampista Juan Carlos Menudo se reincorporó al grupo en el entrenamiento de este miércoles en la Ciudad Deportiva de Abegondo y afronta la recta final de su recuperación. El futbolista completó casi toda la sesión de trabajo con sus compañeros de equipo, aunque también tuvo ejercicios al margen. Los servicios médicos comprobarán su evolución estos próximos días antes de tomar una decisión sobre su alta médica.

··· Por otra parte, Jorge Valín continúa con su recuperación de una cirugía de cadera ya en el césped, mientras que los otros lesionados, Jaime Sánchez y Álvaro Trilli, se quedaron en el gimnasio y se ejercitaron con los fisioterapeutas. Con un partido de once contra once, el técnico Borja Jiménez, empezó a ensayar los movimientos tácticos para el encuentro del sábado con el Badajoz, al que aventaja en dos puntos en la clasificación y que, junto al Dépor, son los únicos que no han encajado goles en las tres primeras jornadas.