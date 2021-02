Decisión salomónica: la FEB multa con 600 euros al Miralvalle

Se estaba haciendo esperar el dictamen de la Federación Española de Baloncesto (FEB), un hecho que no gustaba en el seno del club compostelano, consciente de que se trataba de una decisión que no solo afectaba al Ulla Oil Rosalía y al Baloncesto Miralvalle, sino al resto de los equipos de una Liga Femenina 2 a la que le restan solo 5 partidos para acabar la competición regular, pero ayer a última hora por fin llegó la decisión final... y como suele ser habitual en el ente federativo se optó por la vía salomónica.

Y es que el comité de competición resolvió las alegaciones presentadas por el club santiagués por la alineación indebida en el partido disputado el 6 de febrero (63-46 a favor del Miralvalle) en el que quedó probado que durante unos momentos el cuadro de Plasencia estuvo en cancha sin las dos jugadoras de formación que requiere la normativa. El CNC reconoce los hechos que se alargaron durante 36 segundos pero matiza “que no se aprecia que exista alineación indebida dado que todas las jugadoras que han participado están provistas de la correspondiente licencia para el equipo y para la categoría de la competición”, por lo que el incumplimiento de la norma no es en sí una “alineación indebida”.

Se subraya que la infracción se extendió “por tan solo 36 segundos y que rápidamente fue subsanada sin que en ese tramo hubiera canastas, faltas o hechos importantes”. El Comité de Competición de la FEB acepta la falta a la norma por lo que impone la sanción mínima que recoge el reglamento. “En consecuencia con lo anterior citado se opta imponer la sanción económica en su grado mínimo, esto es de 600 euros”. Se rechaza por tanto la petición del Ulla Oil Rosalía que reclamaba la victoria.

En el escrito de la Federación se aclara que la resolución no pone fin a la vía administrativa por lo que el club santiagués tiene de plazo 10 días para recurrir ante el Comité de Apelación de la FEB.

La noticia lógicamente fue acogida con satisfacción por parte del Club Miralvalle “pues hemos defendido siempre que fue un fallo humano que no influyó para nada en el devenir del encuentro, del que no se sacó ventaja y que no tuvo ninguna mala intención”.

Por su parte, en el seno del Rosalía se está sopesando cuál será el siguiente paso a dar y será hoy cuando emita un comunicado al respecto.