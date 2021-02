Del ejemplo australiano al de don Feliciano López

MUCHAS COSAS están pasando en nuestras Antípodas, en la Australia que se nos presenta como un sueño real a quienes seguimos hablando de confinamiento, de no poder ir a visitar ni a nuestros familiares. No todo son alegrías, que el Abierto tomó ayer la decisión de que el torneo, que había empezado de una forma mágica, con público en las gradas, normal, pasase a jugarse, y así parece que será al menos hasta el jueves, a puerta cerrada.

Cosas poco normales pasan también allí. Es raro que un partido como el de Djokovic empiece con público en las gradas y acabe sin gente, todos fuera o de lo contrario no seguimos. Tajante. Australia vuelve a darnos ejemplo de cómo tomar decisiones, con carácter y firmeza, ante la pandemia: no se casan con nadie. Y así les va, y así nos va a quienes salvamos campañas navideñas.

También es pura magia en el Abierto la sustitución de los jueces de línea por la tecnología. Sin polémicas, sin revisiones, sin ojos de halcones: si la voz metálica dice que la bola se marchó fuera, la decisión va a misa porque es la voz de la tecnología; y si no dice nada, es que entró sin duda. Los jugadores ya no protestan, no se quejan de una mala decisión, y la justicia prevalece. Igualico, igualico, que el VAR aquí.

Con público y sin él, con la tecnología incorporada, el torneo quema etapas aunque sea caminando sobre el alambre, que ayer surgió la noticia de un tenista que, ya de vuelta en casa, dio positivo. Estuvo antes en contacto con muchos otros. El susto permanente en el cuerpo, eso es idéntico allá que aquí.

Con Nadal, Djokovic, Carreño o Berrettini, y más, lamentando molestos dolores musculares, el torneo nos recuerda que nada es igual en tiempos del COVID-19. Que los distintos aislamientos, las extrañas formas de preparar la temporada, dejan secuela.

Pero lo que no cambia es el gran ejemplo de tenista profesional que sigue dando Feliciano López. Por mucho que al chico nos lo hayan intentado vender como un producto más de la farándula, un habitante fijo de la prensa del corazón... no, el ya no tan chico, 39 años, es tenista.

Feliciano acaba de quedar eliminado por el ruso Andrey Rublev) en la tercera ronda... del torneo del Grand Slam número 75 que de forma consecutiva jugaba don Feliciano. Récord mundial, como lo es ser el jugador más veterano (este récord lo comparte con la leyenda Ken Rosewall) en pasar dos rondas de un grande.

Feliciano confesó que estuvo a punto de no ir esta vez a Australia: recientemente fue padre. Ese récord de 75 apriciones seguidas estaba en peligro. Pero Feliciano viajó otra vez a la gran Australia, para dar ejemplo en un país ejemplar. Es un grande.