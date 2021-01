Dos rivales directos y dos ‘gallos’ en un mes vital para definir hacia dónde mirar

El Compostela afronta desde este domingo cuatro semanas de competición que serán decisivas para determinar por qué objetivos luchará el cuadro de Yago Iglesias en la segunda fase de la competición. Hasta el próximo parón de liga la SD se verá las caras con dos rivales directos y otros dos de los considerados transatlánticos.

Después de ganar al Deportivo en Riazor el Compostela ve más cerca los puestos que dan derecho a luchar por el ascenso que las posiciones que obligarán a jugar por no descender. Sin embargo, la línea que separa la gloria y el peligro es extremadamente fina, con el equipo a un punto del tercer puesto y solo dos por encima del séptimo. Y todo ello en medio de la confusión que genera ver a varios rivales con partidos aplazados o, lo que es lo mismo, con puntos pendientes de disputarse que cambiarán el decorado de la clasificación, está por ver si de forma favorable o desfavorable a los intereses del Compos.

La primera parada del viaje hasta el próximo parón, fijado para el 28 de febrero y tras el que solo restarán tres jornadas, tendrá lugar este domingo, ante el Coruxo, en el Vero Boquete (17.00 horas). El colectivo de Míchel Alonso se medirá con la SD una semana antes de que lo haga el Guijuelo (Municipal Luis Ramos, 7 de febrero). Ambos compromisos suponen los dos retos más inmediatos para el Compostela y, también, la oportunidad de dar un paso adelante para no sufrir al final de la primera fase. Tanto Coruxo como Guijuelo son dos equipos que comparten con el cuadro santiagués el objetivo de la permanencia. Imponerse a un rival directo no solo daría un colchón considerable a la SD, sino también el golaveraje particular. En la primera vuelta el cuadro de Yago Iglesias empató sin goles ante el Coruxo en O Vao y derrotó por 3-0 al Guijuelo en el Vero Boquete.

Tras estos dos rivales de su liga, el Compostela se las verá con el Racing de Ferrol y el Pontevedra. Está por ver en qué situación llega a estos dos choques, si despojado de cualquier preocupación o mirando de reojo al peligro.

Tanto granates como racinguistas comenzaban la temporada entre los favoritos a lograr un puesto entre los tres primeros, pero la realidad de la liga los separa, por el momento, de esa posibilidad. El Racing, igualado con el Compos a 15 puntos, pero con un partido menos, llegará a San Lázaro el 14 de febrero, una semana antes de que la SD visite al Pontevedra. El conjunto de Jesús Ramos ocupa actualmente puestos de descenso, aunque con un partido menos. Ambos choques se saldaron con sendos empates en la primera vuelta.