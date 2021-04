Duelo inédito a puertas de la final de Estambul

··· Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no teme represalias de UEFA por lo ocurrido tras la creación de la Superliga, aseguró que “es absurdo” plantear una sanción que excluya a su equipo de la próxima edición de la Liga de Campeones y mostró plena confianza en el arbitraje, pidiendo incluso a sus jugadores que no desvíen su atención de lo deportivo para que no les pase factura ante el Chelsea.

··· “El árbitro va a hacer su trabajo como siempre y nosotros tenemos que pensar solo en jugar, si nos metemos a pensar que todo lo que están diciendo nos va a perjudicar, la liamos”, dijo.