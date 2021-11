Duro test al liderato del Santiago en la pista del Ourense

Sin tregua. No la da el grupo 1 de la Segunda B. El Santiago Futsal tiene motivos para presumir de su inicio de liga, cinco victorias y un empate, el cosechado la semana pasada en casa ante el Unión Arroyo. Pero ese magnífico arranque de la competición no le permite respiros, que el citado Unión Arroyo ya jugó y ganó su partido de la jornada 7 (4-3 al Segosala), como jugó y ganó el Guardo en Ferrol (3-5) ante O Parrulo B. Y con esos resultados, a día de hoy: Santiago Futsal, 16 puntos; Unión Arroyo, 16; Guardo, 15.

Presión, por lo tanto, para el líder... que además juega hoy al mediodía en una cancha complicada, la del Sala Ourense, el equipo que al comenzar la jornada, con 12 puntos, era tercero. Cuatro victorias y dos derrotas, sólo una de ellas en casa, ante el Guardo (3-4). Talentoso y experto, fuerte en casa.

“Un partido difícil, ante un equipo que me gusta muchísimo, que es valiente y que genera mucho en ataque, que nos va a disputar tener la iniciativa del juego con la pelota y querrá hacernos daño”, comenta Chipi, técnico del Santiago Futsal, en un primer análisis del partido.

El entrenador prevé un encuentro con muchas ocasiones, y sólo espera “que nuestro portero pare mucho y el de ellos, poco. Creo que el que cometa menos errores y mejor defienda, ganará”.

Pese al empate final y la pérdida de los primeros puntos ante el Unión Arroyo, Chipi habla de “victoria psicológica, después de ir perdiendo 1-3 a falta de nueve minutos. Y creo que hicimos méritos para ganar, igual que otros días, como el del Guardo, a lo mejor no merecimos tanto y tuvimos una pizca de suerte; pero al final todo se compensa. Salimos reforzados de una situación incómoda, en la que al final fuimos valientes para intentar ganar”, dice.

Mirando a la clasificación, al desenlace del campeonato, el entrenador del Santiago Futsal ve el partido de hoy “clave” para el futuro inmediato: “Si ganamos, mantenemos la distancia respecto a los perseguidores; si no lo hacemos, nos juntamos todos. Pero lo bueno es que tenemos ese margen, mejor no gastarlo ya. Lo que no podemos jugar es con miedo a perder, a la primera derrota. Debemos hacer lo mismo que en las anteriores jornadas: ser intensos defensivamente y tener la iniciativa con el balón y esperar el momento. Es una cancha incómoda, costará”.

LESIONADO. Para el partido de hoy en el Paco Paz, el técnico no podrá contar con Diego Pérez, que ya está casi recuperado de la microrrotura fibrilar que le impidió jugar frente al Unión Arroyo pero con el que se prefiere “ser prudentes, posiblemente el martes ya podrá entrenarse con nosotros”.

Quien sí vuelve hoy a la portería del equipo es Brais, que tampoco pudo jugar contra el Arroyo pero en este caso por un tema diferente, la pérdida de un familiar. “Aplaudo la postura que tomó el club, porque lo primero es lo primero, la persona, y Brais no estaba en condiciones de jugar el partido, lo hubiera hecho en una situación incómoda y el club, muy acertadamente, lo liberó”.

VIAJE. Tampoco faltarán los incondicionales aficionados del Santiago Futsal. El club organizó la posibilidad de realizar el viaje hasta Ourense en autobús para treinta de ellos, previa inscripción, al precio de diez euros el viaje en bus y cinco más por la entrada para el partido en el pabellón Paco Paz.

“Pequeño apoyo no tendremos, será un gran apoyo. Nuestra afición es la mejor de la liga, me siento muy orgulloso de ella y el otro día volvimos a tener su gran respuesta cuando más la necesitábamos. En un momento de dificultad nos levantaron”.