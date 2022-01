Edu rescata el empate para el Estradense en su duelo contra el Alondras

Fue de más a menos el Estradense, pero le llegó para empatar ante el Alondras, que se adelantó cerca de la hora de juego por medio de Raúl Paz. Edu convirtió en gol una gran jugada de Piñeiro por el carril derecho para dar un punto de oro al cuadro rojillo, a la estela de un bloque morracense que hila cinco partidos sin vencer.

A pesar de llevar más de un mes sin competir, el Estradense salió decidido a por la victoria ante un Alondras herido por la derrota ante el Silva. Los pupilos de Alberto Mariano, mediante una presión alta, lograron poner en problemas la salida desde atrás de un conjunto cangués que se encontró incómodo en los primeros compases del choque. Manu Vilán recibió un gran servicio de Diego entre los centrales, tras superar a sus marcadores, y se plantó ante Coke, que se vistió de héroe para atajar el esférico. La réplica local legó pocos minutos después. A la salida de un córner, Uriol Díaz acarició el tanto con un cabezazo que impactó en Pablo Carabán.

En el segundo acto el partido se animó. Anxo Vilas encontró a Raúl Paz en el área. El atacante, con un certero cabezazo, superó Coke. El tanto sentó mal a los pupilos de Alberto Mariano que no terminaron de inquietar la meta defendida por Raúl Alonso. Así, el Alondras pudo sentenciar. Javi Pereira con una jugada personal remató manso a las manos del meta anfitrión. No obstante, el Estradense fue capaz de igualar. Piñeiro, con una jugada personal desde carril derecho, encontró la llegada de Edu que, con un potente remate por el primer palo, superó a Raúl Alonso.