El Barça, a por lo que jamás logró: imponerse en Múnich

Si quiere depender de sí mismo para conseguir el billete para los octavos de final de la Liga de Campeones, el Barcelona deberá vencer hoy al Bayern de Múnich a domicilio, algo que no logró en sus anteriores cinco visitas a la capital bávara, que finalizaron con tres derrotas y dos empates.

Además, el equipo azulgrana aún tiene demasiado frescos en el recuerdo los dos últimos enfrentamientos con el Bayern: el 2-8 de Lisboa en los cuartos de final de la Champions de 2019-2020 y el 0-3 en el Camp Nou del partido de la primera vuelta de la actual fase de grupos.

A pesar de todo esto, y de que los alemanes ahora mismo son uno de los equipos más temibles de Europa, el entrenador del Barça, Xavi Hernández, no ha cesado en distribuir optimismo a sus jugadores y al entorno. No le queda otra. Si el once azulgrana no logra la victoria deberá esperar a que el Benfica no gane en el Estadio da Luz a un Dinamo de Kiev ya eliminado.

El Barça no cae en la fase de grupos de la Liga de Campeones desde el curso 2000-2001, cuando fue tercero dirigido por Llorenç Serra Ferrer en un grupo que también estaban Milan, Leeds y Besiktas.

Esta vez, aparte de la decepción deportiva, una eliminación supondría ingresar 20,2 millones de euros menos que lo presupuestado (llegar a cuartos de final), aunque el club azulgrana podría recuperar algo de dinero al participar en la Liga Europa.

Xavi llega a su primer cara o cruz como técnico azulgrana con bajas de mucho peso. Durante los últimos días se ha confirmado la de Ansu Fati, que se suma a las de Pedri, Sergi Roberto, Agüero y Braithwaite. Y el extremo del filial Ez Abde no pudo entrar en la convocatoria al no estar inscrito en la competición.

Así, la gran esperanza azulgrana en ataque será el recuperado Ousmane Dembélé, que en los últimos encuentros que ha disputado tras regresar de su lesión ha conseguido revolucionar al equipo en el segundo tiempo. Todo indica que en Múnich ya tendrá un lugar en el once titular.

Viajan dos del filial: Ilias Akhomach e Iñaki Peña.

El Bayern se presenta en este encuentro con el primer lugar del grupo ya asegurado y con algunas bajas importantes por diversos motivos.

Leon Goretzka y Serge Gnabry han tenido problemas de abductores y no podrán jugar. Joshua Kimmich ha pasado por una infección de coronavirus. También son baja Marcel Sabitzer, Choupo Moting y Mikael Cuisance. Y el técnico Nagelsman reservará jugadores. Prioriza la Bundesliga, aunque advierte de que el Bayern saldrá a ganar el partido. Y juegan Müller y Lewandowski.