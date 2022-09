El Bergan rescata un punto de penalti ante el Arenteiro

El Arenteiro dejó escapar una victoria que parecía tener bien amarrada. Contaba el cuadro de Fran Justo en el exilio de O Couto con ventaja en el marcador –gracias a un gol de Lamelas a la media hora de juego– y también numérica –por la rigurosa expulsión de Tomé en el minuto 63–, pero un penalti de José Carlos sobre Iván Garrido permitió a Carlos premiar la constancia del Bergan en el epílogo.

No restó apoyo al conjunto carballiñés el desplazamiento a Ourense, con Espiñedo encarando la recta final de unas obras que durante muchos meses figurarán en la estampa del recinto capitalino. Se mantuvo a la expectativa el Bergan, cediendo la iniciativa al bloque verde, que superó una fase de pérdidas en el tramo inicial para completar un primer periodo de dominio. No pudieron Diego Hernández, tras un robo, ni Carlos, de cabeza, golpear a un Arenteiro que tuvo pausa con el balón e hizo daño por los costados. Canalizó el peligro Romay con un chut a la media vuelta tras un sutil control y un testarazo que se encontró con fortuna Santi Canedo. Había también puesto a prueba al meta José Carlos con un lanzamiento cargado de veneno después de golpear en un defensor. Superado el ecuador del primer tiempo, Lamelas, en asociación con Jordan, ganó la línea de fondo para servir un centro raso que no llegó a rematar Escobar. Sí encontró destinatario una falta lateral de Álex Fernández justo antes de la aguardada pausa de hidratación, con Lamelas embocando a bocajarro amparado en la ‘ley del ex’.

Lemos trató de cambiar el paso con un triple cambio en el descanso, pero el ritmo fue decayendo. Una falta desde la frontal del área de Álex Fernández y un disparo de Pibe fueron las mejores opciones del colectivo ourensano. El Bergantiños no lograba jugar entre líneas, y la rigurosa expulsión del revulsivo Tomé por una carga sobre Escobar antes de internarse en el área para encarar a Santi Canedo puso todo muy cuesta arriba. Pero el cuadro carballés se agarró a esperar su momento, manteniendo intactas sus opciones. La escuadra verde se conformó, consideró protegido el botín y se encontró con una pena máxima en el 85. Carlos la transformó en el primer punto del curso para los visitantes. El Arenteiro, que también había sido mejor ante el Coruxo, volvió a quedarse a medias.