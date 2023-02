El Breogán se enfrentará a su historia para hacer frente al Barcelona, al que nunca ganó en el Palau

Liga Endesa. El Río Breogán tratará de mantener su puesto en playoffs este domingo en el Palau Blaugrana, frente al Barcelona de Sarunas Jasikevicius, un equipo al que nunca ha logrado vencer como visitante y que está invicto como local en la ACB. Además, los catalanes vienen de imponerse con claridad en Euroliga ante la Virtus de Bolonia de Sergio Scariolo (75-92). Los lucenses tendrán que ofrecer su mejor versión para mantener la plaza de playoffs antes del parón que habrá por la Copa y las ventanas FIBA, que provocan que la Liga Endesa se retrase hasta principios de marzo.

Los hombres de Veljko Mrsic no han conseguido derrotar a ninguno de los conjuntos que tiene por delante en la clasificación de la Liga Endesa, como el propio Barcelona, que es segundo empatado con el líder, el Real Madrid. Los de Jasikevicius no han perdido en la ACB desde el 76-74 ante otro conjunto gallego, el Monbus Obradoiro, el pasado 3 de diciembre en Santiago. Los de la ciudad amurallada nunca consiguieron la victoria del Palau Blaugrana, pero la temporada pasada no estuvieron lejos de los catalanes (78-69) y en la temporada actual solo cuatro puntos separaron a los dos equipos en el Pazo dos Deportes (74-78) a favor del Barça. La última vez que los gallegos vencieron ante el Barcelona se remonta al año 2005 y fue en Lugo (95-85). Sumado a lo difícil que es medirse al Barcelona, hay que contar también los problemas físicos que tienen los jugadores de la ciudad amurallada, como Ethan Happ, vital en la capacidad reboteadora de los celestes (es el jugador que más rebotes captura por partido en la ACB) y puntos. Además del pívot, el escolta Scott Bamforth también sufre molestias y Sergi Quintela está en la enfermería por una fascitis plantar. El Barça, que es el segundo clasificado de la Liga Endesa empatado con el líder, el Real Madrid (16-3), tendrá a toda la plantilla disponible para el último encuentro antes de la Copa del Rey. André Couce