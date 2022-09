El debutante Crespo salva un punto para el Compos

El Compostela sumó un valioso punto en O Couto (1-1), rentabilizando un cuarto de hora de superioridad numérica para nivelar un derbi en el que fue de menos a más. Jerin Ramos premió en el primer periodo a un Ourense CF superior, que tuvo opciones para generar un mayor colchón. La SD, sostenida en el reinicio por un magistral Pato, mejoró con los cambios, igualó por medio de Crespo e, incluso, perdonó la remontada.

No llegó a cobrar forma de revolución la apuesta de Fabiano, que en la previa había advertido posibles modificaciones en el esquema para contrarrestar el mal estado del terreno de juego de O Couto. El debut de Crespo, tras completar la sanción que arrastraba del pasado curso, fue la gran novedad del once del Compos en su visita a un campo que no le reportaba grandes recuerdos –dos empates y una derrota en sus visitas al Ourense CF–, aunque sí el reencuentro con el cuadro pontino, ante el que consiguió el ascenso a Segunda B en el play-off disputado en Balaídos en la temporada interrumpida por la pandemia.

Midió los riesgos desde el comienzo el bloque santiagués, convencido de explotar la vía del juego directo, sin entrar en la disputa por la posesión. Tampoco apretó ni estuvo efectivo en la presión el conjunto que adiestra Fabiano Soares, que antes del cuarto de hora tuvo que alterar el plan por la lesión de Mario, que recibió una fuerte entrada del meta Marqueta, descontrolado en la salida, en un contragolpe en el que mediapunta catalán le ganó la partida en velocidad a dos defensores y llegó a disparar muy escorado, desde la banda, sin ver puerta.

La entrada de Jordan no alteró la dinámica de un encuentro cada vez más inclinado para la escuadra ourensana, cómoda con el esférico ante los numerosos espacios entre líneas que dejaba el largo esquema de la Esedé. Un disparo cruzado de Tiago a pase de Jerin Ramos fue la primera ocasión de un Ourense CF que encontró premio al dominio con un zapatazo del propio Jerin Ramos precedido de un recurso con la espuela de Tiago para orientar un mal despeje de Riki (1-0).

Con el gol, el cuadro de Rubén Domínguez rebajó su apuesta, pero el Compostela siguió sin encontrar su sitio. La pausa de hidratación sirvió para que Fabiano plantease algunos ajustes, con Parapar como líder de una frágil reacción que rondó la igualada en una asociación de Cano con Darío sofocada por Portela y, poco después, con un lanzamiento liberado de Cano que se perdió cerca del palo.

El meta uruguayo mantuvo con vida a los suyos tras el descanso, al salvar con una intervención felina un chut a bocajarro de Tiago en una contra tras robo protagonizada por Alberto Gil. El ritmo, fruto también del desgaste por el intenso calor, decayó.

Fabiano trató de cambiar el paso con un doble cambio –Roque y Elliot– y Nacho Fariña, penalizado por jugar fuera de posición, se vistió de aliado al agarrar a Damián y ver la segunda amonestación. El horizonte se abrió entonces para los forasteros. Jordan, mucho más cómodo por el carril central, había protagonizado el primer aviso. En la segunda opción, beneficiado por un mal rechace de la zaga en un córner, Parapar asistió de cabeza para que Crespo cruzase su disparo a la red y firmase el 1-1 final.