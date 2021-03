El Dépor se lleva un drama digno de los Premios Goya

La noche del sábado se celebró la gran fiesta del cine español. Si los académicos hubieran visto el drama vivido esta noche en Riazor no habrían dudado a la hora de concederle un Goya. Tuvo intensidad, emoción, realismo y un final trepidante E interpretaciones estelares, sobre todo las de los héroes: Keko en el inicio con un gol para reproducir una y otra vez y Lucho García con una palomita antológica en el final del metraje para impedir que el cabezazo de Adrián Cruz supusiera un final feliz para el Pontevedra. También con una víctima, Derik, que será baja para lo que resta de temporada por una fractura en el tendón de Aquiles.

La victoria aleja al Deportivo del abismo al que cada vez se aproxima más el Pontevedra, cuya reacción en la segunda parte no le permitió revertir una situación vertiginosa después de haber ganado un único partido de la última docena.

Obligados por la necesidad de ganar para disipar los fantasmas de un posible descenso se presentaron a una cita con tintes dramáticos.

La inició mejor el conjunto herculino, con cambio de dibujo y al que regresaba Álex Bergantiños en el eje de la zaga. Dispuso de su primera oportunidad en menos de dos minutos. Héctor Hernández puso un balón de oro a Borja Galán. El remate, sin oposición, se marchó desviado. Y ese mejor arranque del Deportivo, más intenso desde el pitido inicial, se plasmó en un gol de postín. Keko recibió la pelota en el vértice derecho del área grande y buscó el espacio para acomodar, con un tiro de rosca, el balón en la meta de Cortés. Un gol magistral para dar tranquilidad al conjunto de Rubén de la Barrera y para poner al borde del ataque de nervios al Pontevedra.

Tuvo su turno de réplica Charles poco después. Se acomodó bien para el golpeo con la derecha en la parte izquierda del ataque. Sin embargo, el tiro plano no incomodó a Lucho García.

Fue ganando empaque el Pontevedra con el discurrir de los minutos y en un contraataque de Oier Calvillo cortado en falta por Borja Granero en las inmediaciones del área se le presentó una buena oportunidad para empatar. El libre directo ejecutado por Jorge Fernández hizo volar al portero del equipo herculino.

La posesión comenzó a ser patrimonio de los pupilos de Luisito. Su tocayo en la portería deportivista estuvo a punto de darle una alegría al ex técnico del filial herculino en una salida a por uvas en un córner sacado por Jorge Fernández. Charles, que no esperaba el desliz del meta, no supo aprovechar el fallo de Lucho García.

El mejor manejo de la situación por parte del equipo granate le permitió montar algunas transiciones muy rápidas y verticales.

Sin capacidad para desbordar en ataque ante el buen dispositivo defensivo del conjunto lerezano, la mejor noticia para el Deportivo fue alcanzar el intermedio sin más sobresaltos.

El Pontevedra realizó tres cambios de una tacada en el minuto 48 y pasó a jugar con tres centrales, una pillería de Luisito para no hacer las permutas en el descanso y evitar que el rival pudiera planificar mejor la segunda mitad.

No llegó a pasar excesivos apuros el Deportivo. Lara gozó, en un disparo cruzado, de la mejor oportunidad para cerrar el encuentro.

En el minuto 89, a la salida de un córner, Adrián Cruz, cabeceó primorosamente el envío desde la esquina y Lucho García realizó una intervención portentosa para evitar el empate.