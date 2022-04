El Obra desea una victoria para dar otro paso hacia la permanencia

El Monbus Obradoiro buscará prolongar la buena sensación que le dejó el triunfo del pasado fin de semana en el Coliseum de Burgos. La empresa no se presenta sencilla, ya que recibe, en el Multiusos Fontes do Sar, a las 20:00 horas, al Gran Canaria, que es “uno de los equipos más en forma de la competición”, en opinión de Moncho Fernández. El cuadro preparado por Porfi Fisac, además de pelear por los puestos de playoff, mira de reojo la competición europea. El martes disputará los cuartos de final de la Eurocup, en casa, ante el Morabanc Andorra.

El entrenador compostelano podrá contar, nuevamente, con toda la plantilla en busca de conseguir la undécima victoria del curso, que le permitiría coger más oxígeno en la pelea por la permanencia, en la que está inmerso con Zaragoza y Urbas Fuenlabrada, y por delante de Betis, Burgos y Andorra.

A pesar de que la liga ha registrado algún resultado inesperado, a Moncho Fernández esa circunstancia no le sorprende: “Soy de los que presumen de que la ACB es de las mejores ligas del mundo. Eso sucede porque el término ‘sorpresa’ pierde sentido y no existe como tal. Todos los equipos son capaces de ganarles a todos debido al potencial y a la calidad que hay”. Por eso el preparador del cuadro santiagués insistió en centrarse exclusivamente en lo que puede hacer el Monbus Obradoiro y no estar pendiente de resultados ajenos.

Porfi Fisac, por su parte, intenta dejar de lado la competición continental y centrarse en la ACB: “No hay excusas. Es tiempo de empujar y ser valientes. No de pensar qué partido queremos escoger. Solo hay un partido ahora mismo. Es modo examen, resultado final”. Destacó del cuadro compostelano su plantilla “equilibrada” y la capacidad que ha mostrado para no desengancharse de los partidos: “Han perdido varios compromisos ajustados”.

El técnico segoviano considera esencial “controlar el rebote” porque apunta que en ese apartado el equipo santiagués “va bien”. Tocado, es seria duda el ala-pívot norteamericano, con pasaporte lituano, John Shurna, que hará una última prueba esta mañana en el Multiusos Fontes do Sar para determinar si puede saltar finalmente al parqué. En el encuentro de la primera vuelta, disputado en el Gran Canaria Arena el pasado 30 de enero, a la escuadra obradoirista se le escapó el triunfo en los últimos compases. Después de un gran primer cuarto, se desinfló, y dos pérdidas en el último minuto del enfrentamiento le condenaron ante el anfitrión.

El conjunto claretiano lleva ventaja en los enfrentamientos entre ambos equipos. Ha ganado 14 veces de las 22 en las que se medido. En Sar, en cuatro de las diez ocasiones que se enfrentaron el triunfo cayó del lado del Obra. El último fue hace un año y seis días, cuando el conjunto santiagués se impuso 89-88.

Javi Chorén. La historia de Javi Chorén es la de un santiagués cuya familia está íntimamente ligada al Obradoiro. Sin embargo, las circunstancias de la vida le llevaron a tener que alejarse, hace once años ya, de la ciudad que le vio nacer. En Santiago de Compostela creó el Club Deportivo Inmaculada, y cuando creyó conveniente cambiar de aires, se trasladó a Madrid. Entrenó en el Leganés y en Las Rozas, donde comenzó un proyecto de integración que, cuando se mudó a Las Palmas, se convirtió en el Proyecto Suma. Al amparo del Gran Canaria, su propuesta engloba a 500 familias. Niños, niñas y adultos, con capacidades diferentes, a los que integra a través del baloncesto. Una iniciativa de la que se siente especialmente orgulloso y que refuerza el papel inclusivo del deporte.

Para él, el encuentro de esta tarde será especial. “Es básquet y tiene que ganar uno, pero espero que no haya víctimas tras este partido”, apunta Chorén, que sabe que su padre estará presente en la tribuna retráctil lateral sur “desde dos horas antes de que empiece el encuentro”.

Sigue al equipo preparado por Moncho Fernández, pero su corazoncito ha cambiado de color: “Quiero que el Monbus Obradoiro gane todos los partidos menos cuando juega contra el Gran Canaria, que es mi club”.

“Es una sensación rara”, se justifica, aunque aclara que “la proximidad va por encima de todo”. “El resto de las semanas tengo el corazón dividido”, apuntó Chorén, que hizo gala de obradoirismo en el encuentro de la semana pasada, que siguió por televisión: “Hace mucho tiempo que no sufría tanto viendo un partido de baloncesto como el que le ganó el Obra a Hereda San Pablo Burgos”.

“Mi padre entiende perfectamente mi situación”, aclara Javi Choren ante ese cambio de prioridades en las aficiones deportivas. “Es una semana difícil, también para mi familia. Mi madre dice que estará contenta gane quien gane el partido”, concluye.