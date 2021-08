El ribeirense Álex Vidal no duda: “Ir a los Juegos es tocar el Olimpo”

Alicante. El parataekwondista de Ribeira que participarán en los Juegos Paralímpicos de Tokio, Álex Vidal, aseguró que para él participar en esta cita supone el punto culminante de su carrera y tocar el Olimpo deportivo. “Como para cualquier deportista, ir a unos Juegos es tocar el Olimpo. Llevamos cinco años de un ciclo de preparación muy duro, con muchos entrenos, torneos, viajes... Todo para poder llegar a este momento y representar a tu país”, comentó el gallego a los medios de la federación.

Vidal, campeón de Europa y del Mundo, está concentrado en la burbuja del CAR de Madrid junto al entrenador de la federación, Rafael Alcázar, para preparar la competición, a pesar de que una lesión en la rodilla condiciona sus entrenamientos. El ribeirense asume que no será fácil alcanzar las medallas, ya que competirá ante rivales con una discapacidad menor, lo que sin embargo no merma su motivación. “Yo voy a disfrutar a tope de la experiencia. Todo lo que venga es sumar. Salga lo que salga hay que mirar siempre el lado positivo. Yo me voy a vaciar para llegar lo más lejos posible. Si es suficiente, perfecto. Si no es así, tocará darle la enhorabuena al rival”, dijo el paralímpico, quien recordó que “entrenamos cuatro años, cinco en este caso, para jugárnoslo todo en un día.”

Vidal admitió que supone una “motivación especial” disputar los primeros Juegos en los que el taekwondo estará representado y dijo que le haría “especial ilusión” ir al desfile inaugural. efe