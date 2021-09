“No buscamos hacer un MVP de la Liga sino ganar desde el equipo con mayúsculas”

Alguien que no haya visto jugar nunca al Monbus y solo repase sus estadísticas, esas que le señalan con uno de los equipos que más triples lanzan de la competición, con más tiros de 3 muchas veces que de 2 o que cerró la Liga con su alero como máximo triplista de la ACB pensará que aquí no pintan nada los pívots ¿no cree?

No, lo que buscamos es que el jugador nos ayude en el día a día, que vaya mejorando, progresando, que pueda llegar lo más lejos posible y que si al final se va del Obradoiro será porque tan mal no lo hemos hecho, le hemos ayudado. Si el Obradoiro consigue su objetivo es lo que nos importa. El objetivo es que el equipo se mantenga, y luego entra la mejora individual que va de la mano.

La verdad es que fue una temporada muy accidentada por muchos motivos de lesiones, cuando nos vino el COVID también nos paró totalmente pero son circunstancias que pasan, tienes que estar preparados para ello porque el Obradoiro no es el único que tiene incidencias, y no hay nunca un buen momento para una lesión ni para parar. Hay que tomar las cosas con naturalidad y tirar para adelante. Nuestro ADN siempre es de celebrar y de sufrir en cada partido, pero también es de sobreponerse a las dificultades.

Siempre intentamos hacer una plantilla de doce jugadores porque también siempre en el caso de tener algún problema por lesión, que por desgracia en los últimos años hemos tenido muchos, para nosotros es más fácil echar mano de otro hombre que a lo mejor tenía un rol más secundario y que pase a otra principal, que meter a uno nuevo en nuestra dinámica. Ya no solo por el aspecto económico sino por la estructura y filosofía de juego que no es fácil y la Liga no espera. Todos los años por diferentes motivos los doce han participado y han tenido momentos importantes en la temporada. Es algo que buscamos.

Buscando como siempre la polivalencia de la plantilla, ¿el jugador que puede remover todas las pociones esta temporada es Henry Ellenson?

Ellenson es un jugador que tiene esa polivalencia de poder desenvolverse en dos posiciones interiores, de 4 o de 5. Nos dará esa versatilidad, porque además es un jugador grande, de poder utilizarlo en la posición de 4, de que amenace con su tiro exterior e incluso a veces también pueda poner el balón en el suelo, o que en el futuro también lo haga quizás de espaldas, mientras que en el 5 es una amenaza en el juego de cinco abiertos y en el pickandpop. Pero es una figura que ya tuvimos. Es bueno contar con ella porque permite diferentes estructuras de juego.

Despidió la pretemporada en el Torneo Encestarías este domingo con un 5/5 al triple.

Su virtud principal es el tiro de 3 y su amenaza en el tiro exterior. Cualquiera que lo haya seguido en la NCAA y la NBA lo sabe, pero eso hay que explotarlo sin que sea lo único que haga. Queremos buscar también dotarle de otras armas para que pueda hacer otro tipo de juego porque lo convertirá en mejor jugador también. Requiere tiempo, y como en todos los casos que cuando se vaya tengan mas recursos ofensivos.

¿Le costará más entender que hay que trabajar en defensa?

Igual le va a costar menos que a un jugador que viene de la NCAA, porque en esa competición el ritmo de juego es menor, las posesiones son más largas, no hay tanto contacto físico, es más juego con balón... Pero ya a un tío que viene de la NBA, de enfrentarse con cuerpos importantes, con un ritmo importante, con jugadores rápidos y atléticos el venir a Europa no lo notan tanto. El físico de la NBA es tan bueno como el de la ACB así que ese nivel de adaptación ya lo tiene.

Número 18 del draft de 2016 pero sin haber tenido esa gran oportunidad en la NBA, ¿cómo es el Ellenson del día a día?

Es un chico joven que sabe que ahora vino a Europa. Encontró su sitio en la NBA porque dio un salto muy rápido, no acabó su ciclo universitario, y ahora llega a jugar a una Liga muy competitiva. Hay gente que igual piensa que esto es un paso atrás, pero es todo lo contrario. Sabe que viene a una ACB en la que tendrá que currar mucho, que trabajar, es un chico que escucha, desde el primer día demostró capacidad de atención, de concentración, quiere ver qué quiere el entrenador que haga y eso le va a ayudar. Es un jugador al que le gusta el baloncesto, al que le gusta entrenar y competir, y viene a disfrutar de la experiencia y a ayudar al equipo.

¿Está muy lejos de su mejor estado de forma?

No, podría parecer por su corpulencia física que está fuera de forma pero está en un buen estado físico, igual no en el mejor, pero tampoco lejos de su plenitud. En los partidos jugó 20 o 25 minutos con lo cual, si no estuviera bien, no los podría aguantar.