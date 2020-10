Empate ante el Fabril de un Compos que progresa

La SD Compostela resolvió con un empate (1-1) su tercer amistoso de la pretemporada a menos de tres semanas de iniciar la Segunda B en el campo del Unionistas. Brais Abelenda igualó en el inicio de la segunda parte el tanto que Javi Sánchez había anotado en la primera para el Fabril. “Aínda é o terceiro partido e o equipo si que necesita rodaxe e competición. Polo demais, contentos co traballo e coa súa evolución”, resumió Yago Iglesias tras el choque disputado en la mañana de ayer en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

Fue una matinal de pruebas y destinada a coger kilómetros. Faltaron jugadores (Saro, Juampa, Sergio Pereira y Hugo Sanmartín), Yago tiró de rotaciones y también el técnico fabrilista, Juan Carlos Valerón, aprovechó la cita para dar minutos a varios juveniles tanto en la primera como en la segunda parte. Fernando Vázquez y algunos futbolistas del primer equipo deportivista estudiaron desde la grada a un Compos al que visitarán en la segunda jornada de la competición liguera, en menos de un mes.

La SD gozó de más ocasiones para llevarse el triunfo, pero le faltó puntería en los metros finales. Javi Sánchez adelantó al Fabril en el minuto 14, con una volea rasa al cazar un rechace dentro del área. En el 54’, la presión adelantada del Compos provocó el error de Alberto en el área pequeña y Brais Abelenda lo aprovechó para igualar.

“Foi o terceiro amigable e as condicións do campo foron moito mellores que as da fin de semana”, señaló Yago Iglesias tras el choque. “Dentro dos dous onces que fixemos, case un para cada parte, experimentando e vendo a evolución do equipo en canto ao que imos traballando. As sensacións son boas. Nós o que necesitamos é competir pero esta situación non nos está permitindo facelo”, reconoció el míster blanquiazul.

El entrenador del Compos, de vuelta tras ausentarse en el amistoso del sábado ante el Arenteiro por su reciente paternidad, admite que le gustaría realizar más pruebas, pero el contexto de la pandemia y el tiempo juegan en contra. “Quereriamos xogar dous ou tres, pero o tempo é o que é. Quedan quince días, este sábado temos outro amigable e a partir de aí temos que axustar ben as dúas semanas que quedan porque non nos podemos sobrepasar empezando a liga o día 18”, explica. Ese amistoso del sábado será ante el Coruxo en el Vero Boquete de San Lázaro (18.00 horas), a puerta cerrada.

CONTENTO CON GUILLE TORRES. Yago también fue preguntado por el último fichaje, el central Guille Torres, que ya debutó en Espiñedo y ayer disputó su segundo partido. “En anos anteriores buscabamos ese perfil de central zurdo e non o atopabamos por ningún lado, e este ano xuntamos dous, Guille e Matías”, recordó el técnico. “Guille danos presencia física, calidade co balón, saber estar. Evidentemente vén de estar moito tempo parado, ten que coller o ritmo, poñerse fisicamente ben e aínda por enriba coñecer o equipo, os seus compañeiros, para sacar o máximo rendemento, pero as sensacións son moi boas”, argumentó Yago Iglesias.