“En el Obra veo jugadas de mi primer año allí”

Después de siete temporadas en el Monbus Obradoiro, las cinco últimas como capitán, Pepe Pozas volverá mañana al Multiusos de Sar con la camiseta del Coosur Betis (20.30 horas). Será su primera visita desde su adiós el pasado verano y además en un duelo directo por la permanencia en la Liga Endesa: los separan dos victorias.

Antes de enfrentarse al Obra en verano comentaba que sí le había dado algunas vueltas al encuentro de Sar. ¿Ha pensado mucho en cómo puede ser este partido?

Sí es verdad que la competición no me permite pensar mucho en lo que va a venir esta semana en Santiago, pero después del partido de Vitoria ya le he dado varias vueltas a la cabeza a que voy a jugar en Sar después de tanto tiempo y será en contra, porque no voy a estar ni en mi vestuario ni en mi banquillo. Van a ser cosas muy distintas. También a intentar disfrutarlas, claro.

¿Ha hablado con mucha gente, ya no me refiero solamente al club sino a los amigos que dejó?

Sí, sí. Sí he hablado con ellos. Tengo la suerte de que seguramente tenga uno o dos días libres después del partido y aprovechando que va mi mujer también me volveré un pelín más tarde que mis compañeros y veré a muchos amigos de los que dejamos allí.

No ha jugado en los tres últimos encuentros. ¿Es decisión técnica o sufre algún problema?

No, no, ningún problema. Me encuentro bien, no tengo dolor. Simplemente en estos partidos no he jugado, no he entrado al campo pero estoy esperando la oportunidad sabiendo que en la situación en la que estamos y con entrenador nuevo estas cosas pueden suceder y hay que aportar de cualquier manera. Si no juegas, intentar ayudar un poco más a tus compañeros desde el banquillo porque tienes otra perspectiva de lo que está pasando, o incluso a entrenadores comentarles qué puede ir bien, qué puede ir mal, y esperar la oportunidad que vuelva a presentarse y poder ayudar dentro de la pista, que es lo que preferiría.

¿No le ha pedido a Luis Casimiro que al menos le dé minutos en Sar?

No, no, no. Qué va. Es mucho más importante que gane el Betis que que juegue yo, la verdad. Sinceramente, sabéis como soy y si ahora mismo me dicen que no tengo que jugar ningún partido y que el Betis se salva, me falta tiempo para firmarlo.

¿Qué es lo que más echa de menos del club y de la ciudad?

Bueno, creo que es el contacto con esa gente, tanto dentro como fuera de la pista. Al final en mi carta de despedida dejaba claro que tenía la sensación de que me iba de casa y creo eso es lo que más se echa de menos, poder compartir tiempo con toda esa gente. Y sobre todo en el día a día con la gente del Obra, claro.

Juega menos, el Betis también se encuentra en una situación complicada... ¿Le ha dado vueltas a si marcharse era la decisión correcta?

No. A lo mejor si hubiese pensado en ir al Betis para jugar en Europa, podría estar decepcionado, pero realmente quería un cambio de rutina, de equipo, de estilo de juego, de ciudad... Y encontrar cosas diferentes en otro sitio. Por eso no me arrepiento de haberme ido de allí. Sabiendo que lo de allí fue muy bonito y no se acaba la vida, esto puede seguir, podemos volver a encontrarnos... o no, quién sabe. Simplemente era un buen momento de mi carrera y también personal para movernos a Sevilla y probar un montón de cosas. Es verdad que estamos sufriendo, personalmente, pero también era una de las cosas que buscaba, ponerme en otra tesitura.

Y los temas personales también fueron claves, ¿no?

Sí, no cabe duda. Pensar en la peque recién nacida y en el estado de salud de mi padre... Eso aunque no quieras te acaba empujando a tomar una decisión para disfrutar lo máximo posible. Al final ha sido un tiempo más corto del deseado pero hemos podido estar cerca de mi padre (falleció en el mes de enero).

Hablando de baloncesto. ¿Llegan ambos equipos en su mejor momento de la temporada?

A nivel anímico esperemos que el partido del Baskonia no nos haga mucho daño porque sabemos a qué equipo nos enfrentábamos, pero a nivel de ritmo y de juego, de comprender lo que queremos, sí estamos en nuestro mejor momento. ¿El del Obra? Seguro que la gente querría haber ganado más partidos, como siempre, pero ellos son la hormiguita que va siempre trabajando, trabajando, trabajando y van rascando partidos. No sé si es su mejor momento porque no estoy dentro del equipo pero jugar en Sar, en cualquier momento, siempre es una putada, por decirlo así.

¿Cuál es la clave de la mejoría? También el Betis ha cambiado medio equipo en las últimas semanas.

Sí, creo que ha habido muchos cambios y también creo que ha sido clave la forma en la que el entrenador ha jugado con algunos jugadores o ha entrenado... Creo que es más de actitud y de sistema de juego que otra cosa. Y también es un tema de Luis, porque él exige mucho, no digo que Joan no lo hiciese, él tenía jugadores distintos y ya no se puede comparar. Luis intenta transmitir más el sentimiento de que el club es más que un equipo que te ficha y vienes a Sevilla a jugar. Hay gente que trabaja, hay afición volcada, hay gente que paga su abono para verte y para ellos es un sentimiento... También juega con todo eso y el equipo se siente un poco más vivo. Eso sí que ayuda.

Parece un discurso de Moncho Fernández.

Puede ser. No lo digo porque lo haya dicho Moncho, sino porque lo ha dicho mi entrenador, y no es algo que sea un secreto, pero es muy importante el sentimiento de pertenencia y lo que significan los clubes para la gente. Te pone en perspectiva el trabajo que haces o el que tienes que hacer, y yo creo que eso es algo muy bueno, que los jugadores lo intenten entender.

¿Ve un Monbus Obradoiro distinto esta temporada?

Bueno, veo cosas diferentes a lo mejor por el tipo de jugadores que tienen. Desde mi punto de vista es muy reconocible porque incluso viendo este Obra reconozco jugadas de mi primer año allí, que tenían guardadas en el baúl y han sacado en función de los jugadores que tienen. Para mí sí es muy reconocible.

¿Es un partido clave por la permanencia o a estas alturas no se puede poner esas etiquetas?

Es un partido importante, muy importante. ¿Clave? Obviamente para nosotros seguramente, si analizas la temporada, si nos llevamos la victoria puede ser un punto de inflexión. Esperemos que sea clave, que te pones a uno de ellos y queda todavía mucha Liga. No sé si es la palabra o no pero una victoria allí para nosotros es muy, muy importante por lo que conlleva ganar y acercarnos tanto después de tanto tiempo estando tan lejos.